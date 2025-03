Bruna Magalhães fala sobre o amor e a entrega em novo single, "Tanto" Composta e produzida por Bruna em parceria com o renomado Sérgio Fouad, a faixa promete conquistar os corações e embalar histórias... Cartão de Visita|Do R7 28/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h45 ) twitter

Composta e produzida por Bruna em parceria com o renomado Sérgio Fouad, a faixa promete conquistar os corações e embalar histórias de amor com sua pegada pop MPB, marcada por um refrão contagiante e uma sonoridade radiofônica envolvente

A cantora e compositora Bruna Magalhães está de volta com o lançamento de "Tanto", sua nova música, que já está disponível pela Midas Music em todos os apps de música. Composta e produzida por Bruna em parceria com o renomado Sérgio Fouad, a faixa promete conquistar os corações e embalar histórias de amor com sua pegada pop MPB, marcada por um refrão contagiante e uma sonoridade radiofônica envolvente.

"Tanto" é uma música que fala sobre o começo de um novo relacionamento, aquele momento mágico em que nos damos conta de que o amor está surgindo, mesmo com o receio de se abrir para novas experiências. Bruna compartilha: “É uma música pra se declarar pra pessoa que você gosta. Fala daquele momento em que você percebe o amor dando as caras e se permite viver essa experiência, mesmo com medo.”

Com um arranjo cativante, que mistura o pop e a MPB, Bruna revela que "Tanto" é uma das suas composições preferidas. “Estou muito animada com esse lançamento. A música tem uma pegada super gostosa, que fica na cabeça, e tem uma energia que combina muito com o que quero transmitir”, comenta a artista.

A produção de "Tanto" foi realizada por Sérgio Fouad, que também assinou a produção de "Romã", outro sucesso de Bruna. A música foi aprimorada ao longo do último ano, e recentemente Bruna gravou as vozes oficiais da canção, além de gravar o violão com sua batida única. Ela acredita que "Tanto" tem potencial para repetir o sucesso de "Romã", que já alcançou quase 1 milhão de reproduções apenas no Spotify.

A capa do single, que também tem a assinatura criativa de Bruna, traz uma fotografia da talentosa Isa Leles. A imagem apresenta um fundo vermelho fechado que combina com o figurino da artista, criando um visual impactante. A capa, com uma flor que se destaca em amarelo, transmite a intensidade da canção e a força de seu olhar profundo.

Bruna, que começou sua trajetória musical de forma independente, já é reconhecida como uma potência feminina da música, com uma carreira que acumula mais de 15 milhões de streams no Spotify e mais de 130 mil ouvintes mensais na plataforma. A artista paraense, com suas influências de MPB, pop, folk e pop rock, tem conquistado a cena da nova música brasileira, trazendo à tona a rica diversidade musical e representando as mulheres com intensidade e autenticidade.

Além de sua carreira solo, Bruna também tem se destacado em parcerias de sucesso com artistas como Rick Bonadio, Bruno Martini, Rubel e Anavitória. Ela também marcou presença em importantes festivais e shows por todo o Brasil, consolidando-se como um dos grandes nomes da música brasileira contemporânea.

Com "Tanto", Bruna Magalhães reforça seu talento e sua capacidade de criar músicas que tocam profundamente, oferecendo uma nova perspectiva sobre o amor e seus mistérios. A música já promete ser uma das favoritas do público e continuar sua trajetória de sucesso no cenário da música nacional.

CONFIRA A LETRA DE "TANTO"

Escrita por Bruna Magalhães

Ei

você me deixa tão afim

eu gosto de te ter assim

é tão bonito não ter fim

a gente se parece sim

tô tentando me segurar

mas hoje eu fiz até jantar

me leva pra dançar

me faz querer ficar

eu tento outra vez

o que é que você fez?

Tanto que eu tô te querendo

Tanto que eu tô te querendo

Tanto

Tô te querendo tanto

Ce não tá sabendo o quanto

que eu to te querendo tanto

Ce não tá sabendo o quanto

que eu to te querendo

Tanto que eu tô te querendo

Tanto que eu tô te querendo

Tanto

Tô te querendo tanto

Ce não tá sabendo o quanto

que eu to te querendo tanto

Ce não tá sabendo o quanto

que eu to te querendo

Me leva pra dançar

Me faz querer ficar

Eu tento outra vez

O que é que você fez?

dorme aqui comigo

ficou tarde pra voltar

eu já não consigo

ficar longe de você

Tanto que eu tô te querendo

Tanto que eu tô te querendo

Tanto

Tô te querendo tanto

Ce não tá sabendo o quanto

que eu to te querendo tanto

Ce não tá sabendo o quanto

que eu to te querendo

Sobre Bruna Magalhães:

Bruna começou na música de forma independente, foi finalista do ‘MPB Festival Belém’ e ainda em 2017 participou do show da cantora em Belém, uma de suas principais influências. Além de diversos shows e participações, foi backing vocal da Tiê no Lollapalooza Brasil 2018. Além disso, Bruna fez uma participação especial no show do duo em Belém cantando sua música autoral gravada em parceria com o cantor . Bruna está prestes a alcançar a marca de 15 milhões de streamings no Spotify e conta com mais de 100 mil ouvintes mensais na plataforma. A artista se mostra uma potência feminina na Amazônia, representando tantos e trazendo visibilidade para uma Amazônia que também é berço da nova música brasileira, com referências tradicionais da bossa e mpb sob o olhar e toque nortista. Bruna, é cantora e compositora paraense da MPB contemporânea, trazendo em suas canções histórias autobiográficas de forma intimista e com melodias cheias de personalidade tendo referências da MPB, Pop, Folk e Pop Rock. A cantora apresenta através da voz suave e aveludada sua visão do amor em diferentes situações da vida, sendo ele correspondido ou não, leve, complexo, mas sempre com uma linha poética de grande intensidade.