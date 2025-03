Bruno & Denner tem show confirmado no SXSW, principal festival de inovação dos Estados Unidos A dupla sertaneja foi confirmada como uma das atrações brasileiras de um dos maiores festivais de música, cinema e tecnologia do mundo... Cartão de Visita|Do R7 10/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A dupla sertaneja foi confirmada como uma das atrações brasileiras de um dos maiores festivais de música, cinema e tecnologia do mundo É o momento deles! Bruno & Denner se preparam para dar mais um passo marcante em sua carreira. A dupla sertaneja foi confirmada como uma das atrações do SXSW, um dos maiores festivais de música, cinema e tecnologia do mundo. O evento anual acontece em Austin, no Texas (Estados Unidos), e a programação geral tem início no dia 08 e vai até o dia 15 de março. Os artistas brasileiros sobem ao palco no dia 11, na SP House, iniciativa do Governo de São Paulo no evento internacional. Donos de hits como “Namora Ela”, que já acumula mais de 6 milhões de visualizações no YouTube e 11 milhões de plays no Spotify, e “Cavalo de Pau”, que soma impressionantes 118 milhões de streams na plataforma de áudio, os cantores, que recentemente lançaram o projeto “Nosso Sonho”, prometem agitar o público na edição dedicada aos talentos brasileiros. “Que honra imensa fazer parte de um evento tão grandioso como o SXSW! Eu e o Denner estamos muito felizes e ansiosos para levar a nossa música para um palco tão respeitado, diante de um público tão diverso e de tanta importância. Esse é um passo gigantesco na nossa trajetória e estamos animados em representar o sertanejo brasileiro com muito orgulho”, declara Bruno. “Estar no SXSW é a realização de um sonho! Levar a nossa música para um festival tão respeitado, com tanta visibilidade internacional, é um reconhecimento incrível do nosso trabalho. Estamos muito empolgados e preparados para mostrar o melhor do sertanejo para o mundo!”, diz Denner. O South by Southwest, mais conhecido como SXSW, é uma feira voltada para a divulgação de profissionais globais em diversas áreas, como cultura, moda, beleza, tecnologia, esportes e muito mais. Nela, são oferecidas performances, palestras, experimentações e outras experiências para o público. O intuito do projeto é promover uma comunidade de networking em uma cerimônia com amplas dinâmicas.