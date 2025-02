Bruno Diegues brilha no show do Sorriso Maroto e comemora mais um marco na carreira solo Cantor leva o público ao delírio durante apresentação do Sorriso Maroto no Rio de Janeiro Cartão de Visita|Do R7 20/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h26 ) twitter

Neste fim de semana, o cantor Bruno Diegues protagonizou um momento inesquecível ao participar do show “Sorriso Eu Gosto no Pagode” do Sorriso Maroto no Rio de Janeiro. O artista, que vem ganhando cada vez mais notoriedade em sua carreira solo, animou o público presente, trazendo sua energia contagiante e uma performance impecável, o que fez do evento um verdadeiro sucesso.

A participação de Bruno foi mais um marco importante em sua trajetória, que, após anos de sucesso no Jeito Moleque, segue brilhando na carreira solo. Ele atualmente divulga seu novo álbum "Mais Uma Noite", que foi gravado em São Paulo e conta com várias participações especiais. Um dos grandes destaques deste projeto é a música "É Louca A Volta Que O Mundo Dá", que já conquistou as paradas de todo o Brasil, sendo uma das mais tocadas nas principais plataformas de música e nas rádios.

Com um público fiel e sempre lotando seus shows, Bruno Diegues se consolidou como um dos nomes mais promissores da música brasileira. Seus shows estão cada vez mais lotados, e a emoção de sua participação no show do Sorriso Maroto é uma prova do quanto o cantor está se destacando em sua carreira solo. O talento e a dedicação de Bruno têm sido reconhecidos em todo o país, e não há dúvida de que ele tem um futuro brilhante pela frente.