Bruno Martini e Sérgio Britto se unem no single "Deixa Eu Te Ver" O single faz a ponte entre os synths eletrônicos de um hitmaker global e a verve roqueira de um ícone brasileiro Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 14h37 )

O single faz a ponte entre os synths eletrônicos de um hitmaker global e a verve roqueira de um ícone brasileiro

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça o single em todas as plataformas digitais

Bruno Martini e Sérgio Britto (Titãs) comemoram o Dia Mundial do Rock, em 13 de julho, com o lançamento de “Deixa Eu Te Ver”, single que faz a ponte entre os synths eletrônicos de um hitmaker global e a verve roqueira de um ícone brasileiro. A faixa chega em todos os apps de música pela Midas Music.

“Quando convidei o (Sérgio) Britto para criar algo especial pro Dia do Rock, nosso plano era justamente sair da zona de conforto: misturamos minha bagagem na música eletrônica com o rock dele, adicionamos timbres oitentistas, guitarras, baixo e violão, e chegamos a um som híbrido que emociona pela simplicidade da mensagem”, revela Bruno. Gravada com instrumentos acústicos pulsando ao lado de pads e synths retrô, a faixa soa simultaneamente nostálgica e futurista, pronta para pistas de dança, playlists de rock alternativo e palcos de festivais.

‌



A letra mergulha na entrega total do amor, naquele espaço onde as palavras não bastam. “Essa canção fala do que não cabe em discurso: o que a gente diz com o olhar, com o corpo, com o jeito”, explica Sérgio Britto. “E também daquela sensação quase mágica de que tudo que é seu já pertence ao outro antes mesmo de qualquer gesto, você se entrega totalmente.” O resultado, além de autêntico, honra o espírito livre do rock enquanto abre caminho para novas sonoridades.

Com mais de 2 bilhões de streams e presença constante nos rankings globais, Bruno Martini é um dos principais nomes da música eletrônica brasileira. Desde o estouro de “Hear Me Now” (com Alok e Zeeba), sucesso 4× Diamante no Brasil, o DJ e produtor musical emplacou hits como “Never Let Me Go”, “Morena” e “Sou Teu Fã”, além de assinar colaborações com Timbaland e remixes oficiais para nomes como Lady Gaga, Katy Perry e Fatboy Slim. Nos palcos, soma passagens por festivais como EDC Las Vegas, Hi Ibiza, Tomorrowland, Rock in Rio e Lollapalooza Brasil. Em 2024, lançou a Beeside Records, selo que já ultrapassou 50 lançamentos em um ano e promove a cena eletrônica brasileira no exterior.

‌



Sérgio Britto, por sua vez, carrega 42 anos de história à frente dos Titãs e um repertório que atravessa gerações: “Epitáfio”, “Homem Primata”, “Diversão”, “Flores”, “Comida”, “Enquanto Houver Sol” e “Porque Eu Sei Que É Amor” são apenas alguns dos hinos que assina. Em carreira solo, lançou recentemente o sexto álbum, “Mango Dragon Fruit”, com participações de Ed Motta, Bebel Gilberto e Roberto Menescal; antes disso, viu “Purabossanova”, parceria com Rita Lee, ser eleita melhor música do ano pelo júri da Rádio MPB FM (2014).

“Deixa Eu Te Ver” chega às plataformas como um convite para enxergar o amor, e a própria música, sob uma luz nova, híbrida e apaixonante, unindo dois artistas que se atrevem a reinventar o rock sem perder sua essência.

‌



CONFIRA A LETRA DE “DEIXA EU TE VER”:

Não são palavras

Porque palavras não vão dizer

Não diga nada

Se só teus olhos sabem porque

Não são palavras

Deixa eu te ver

Viva tudo o que quer viver

Seja tudo o que quiser ser

Nesse mundo

Eu não tenho nada

Nada pra guardar

Porque tudo o que eu tenho

Eu guardei pra te dar

Eu não tenho nada

Nada pra te dar

Porque tudo o que eu tenho

Eu te dei pra guardar

Não são palavras

Porque palavras não vão mostrar

Não diga nada

Se só teus olhos podem contar

Não diga nada

Deixa eu te olhar

Deixa o som do mar te levar

Deixa a luz do sol te guiar

Nesse mundo

Eu não tenho nada

Nada pra guardar

Porque tudo o que eu tenho

Eu guardei pra te dar

Eu não tenho nada

Nada pra te dar

Porque tudo o que eu tenho

Eu te dei pra guardar

