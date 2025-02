Bruno Martini reafirma sua versatilidade musical com o EP "ANTO" Composto por cinco faixas que exploram um lado mais alternativo e visceral do artista, o trabalho já está disponível em todas as plataformas... Cartão de Visita|Do R7 17/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Composto por cinco faixas que exploram um lado mais alternativo e visceral do artista, o trabalho já está disponível em todas as plataformas digitais pela gravadora Beeside Records

Ouça o EP em todas as plataformas digitais

O DJ e produtor musical Bruno Martini, amplamente reconhecido como um dos grandes expoentes da música eletrônica brasileira, surpreende seus fãs novamente com o lançamento do seu mais novo EP, "ANTO". Composto por cinco faixas que exploram um lado mais alternativo e visceral do artista, o trabalho já está disponível em todas as plataformas digitais pela gravadora Beeside Records. Este EP não é apenas mais uma coleção de músicas, mas uma declaração de intenção artística que reflete profundamente a trajetória, as influências e a autenticidade de Bruno Martini.

O próprio Bruno não esconde a empolgação com este lançamento, descrevendo o projeto como algo muito especial e pessoal. "Estou extremamente feliz com o resultado deste EP. As músicas têm uma pegada mais alternativa, algumas até remetem ao estilo que eu tocava no início da minha carreira como DJ. Um bom exemplo é 'Haze', uma faixa que comecei a compor há muito tempo e que ficou engavetada por anos no meu computador. Decidi revisitá-la, atualizá-la e, finalmente, finalizá-la. Foi uma experiência incrível trazer à tona esse meu lado mais artístico, criando algo de coração aberto, sem me prender a tendências ou referências pré-estabelecidas." Essas palavras revelam o compromisso de Bruno com a sinceridade criativa e seu desejo de compartilhar uma faceta mais intimista e experimental de sua música com o público.

‌



Com "ANTO", Bruno Martini reafirma sua posição como um dos artistas mais versáteis e inovadores do cenário eletrônico. O EP é uma expressão pura de sua paixão pela música, trazendo combinações de melodias cativantes e drops intensos, numa mistura que reflete não apenas suas influências musicais, mas também sua própria evolução como artista. "Essas músicas refletem bem o que eu gosto de escutar e as referências que tive ao longo da minha carreira. Estou feliz de finalmente poder mostrar isso para as pessoas", completa o artista, deixando claro o quanto este lançamento é significativo para ele.

Desde que despontou no cenário global em 2016 com o hit "Hear Me Now", uma colaboração com Alok e Zeeba que já ultrapassou a marca de 817 milhões de streams no Spotify, Bruno Martini tem consistentemente reafirmado seu talento e criatividade. Ao longo dos anos, ele acumulou uma série de conquistas impressionantes, colaborando com lendas como Timbaland, Sunnery James & Ryan Marciano, e remixando faixas de artistas renomados como Lady Gaga, Katy Perry, Fatboy Slim e muitos outros. Sua capacidade de transitar entre diferentes estilos e trazer algo único para cada projeto lhe garantiu um lugar de destaque na cena musical internacional.

‌



Em 2024, Bruno deu um passo ousado e significativo em sua carreira ao fundar a Beeside Records, uma gravadora que reflete seu compromisso com a expansão da música eletrônica brasileira no mercado global. Em parceria com Rick Bonadio e Edo Van Duijn, a Beeside Records tem como foco o lançamento de músicas de house, afro house e techno, e, em menos de um ano, já conta com mais de 30 singles lançados. Bruno enxerga a gravadora como uma extensão de sua paixão pela música e como uma plataforma para destacar novos talentos brasileiros. "A Beeside Records representa meu compromisso com a música eletrônica e com a expansão de talentos brasileiros no mundo. Este EP é mais um passo nesse caminho", afirma o artista.

Para coroar o início de 2025, Bruno Martini também será uma das atrações do Lollapalooza Brasil, com uma apresentação marcada para o dia 29 de março. Este show promete ser um dos pontos altos do festival, reafirmando o impacto de Bruno como um dos maiores representantes da música eletrônica nacional no cenário global. Com mais de 1,9 bilhão de streams no Spotify e uma carreira que combina sucesso comercial e autenticidade artística, Bruno Martini continua a ultrapassar fronteiras e encantar públicos ao redor do mundo.

‌



O EP "ANTO" marca um novo capítulo na história de Bruno Martini, trazendo um trabalho autêntico, emocional e profundamente conectado às suas raízes artísticas.

CONFIRA A TRACKLIST DE “ANTO”

1 - ANTO

2 - OASIS

3 - HAZE

4 - REASONS

5 - PARADISE

Links Beeside Records:

Instagram

YouTube

Site Oficial

Links Bruno Martini:

Spotify

Instagram

Facebook

YouTube

X (antigo Twitter)

Sobre Bruno Martini:

Bruno Martini continua consolidando sua posição como um dos talentos mais inovadores do cenário da música eletrônica brasileira. Ultrapassando a marca de mais de 1,9 bilhão de streams no Spotify, Bruno faz parte de um clube exclusivo de artistas latino-americanos que impactaram as paradas globais de forma consistente.

Bruno disparou para o cenário mundial em 2016 com o grande sucesso “Hear me Now”, – parceria com Alok e Zeeba, (com recém chegados 817 milhões de streams no Spotify). Sucessos e colaborações subsequentes com artistas lendários como Timbaland (em “Road”), Sunnery James e Ryan Marciano (em "Closure") e remixes para artistas como Zedd, Alan Walker, Jason Derulo, Lady Gaga, Katy Perry e mais recentemente Fatboy Slim, Duran Duran, Hollow Coves e Jennifer Lopez - estabeleceram Bruno globalmente como um produtor e artista único.

Além do grande sucesso de sua carreira de produtor musical, Bruno construiu uma sólida reputação como DJ em turnês internacionais. Tendo se apresentado nos maiores eventos do mundo, do EDC Vegas ao Tomorrowland Belgium e Hi in Ibiza, Bruno representou com orgulho a nova geração de talentos brasileiros em ascensão.

Desde 2022, Bruno voltou ao seu verdadeiro amor pela house music, lançando uma série de sucessos club, incluindo ‘Summerthing’ com Dragonette e seus colegas brasileiros Cat Dealers; “Closure” com Sunnery James e Ryan Marciano e até o sensacional hino inspirado no reggae “If You Don’t Know My Name” com ninguém menos que os lendários Julian Marley e Andrew Tosh.

Em 2024, Bruno fundou a Beeside Records, que reflete o seu compromisso com a música eletrônica e a expansão de talentos brasileiros no mercado global. A gravadora, criada em parceria com Rick Bonadio e Edo Van Duijn, tem se dedicado a trazer o melhor do gênero, focando em House, Afro House e Techno e lançou mais de 30 singles em apenas seis meses.

Com um novo álbum em andamento previsto para o primeiro semestre de 2025 e uma turnê global, fique atento aos próximos lançamentos musicais e house sets lendários de Bruno Martini em breve em um clube perto de você.