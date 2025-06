Ca7riel & Paco Amoroso têm triunfo absoluto no Prêmio Gardel: 7 troféus em uma única noite CA7RIEL & Paco Amoroso já estavam entre os favoritos da edição 2025 do Prêmio Gardel — a mais prestigiosa premiação da música argentina... Cartão de Visita|Do R7 24/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h17 ) twitter

CA7RIEL & Paco Amoroso já estavam entre os favoritos da edição 2025 do Prêmio Gardel — a mais prestigiosa premiação da música argentina — com indicações em oito categorias. Ao final da noite, saíram com sete estatuetas: Álbum do Ano (BAÑO MARÍA), Melhor Colaboração Urbana (“Todo Roto” com Nathy Peluso), Engenharia de Gravação (BAÑO MARÍA), Melhor Design de Capa (BAÑO MARÍA), Melhor Álbum Pop/Urbano (BAÑO MARÍA), Melhor Vídeo Musical Longo (BAÑO MARÍA) e Melhor Colaboração (“AGUA” com TINI), igualando o recorde histórico de Gustavo Cerati, mantido desde 2010. A dupla assumiu o centro das atenções e reafirmou seu lugar de destaque na música argentina e latino-americana.

BAÑO MARÍA, seu álbum de estreia, é o resultado de anos de experimentação musical conjunta. Elevou a visão de dois artistas inclassificáveis — o yin e yang de um dos projetos mais ousados dos últimos tempos. Irreverente e viciante, o álbum apresenta uma mistura corajosa de gêneros, letras afiadas e memoráveis, e um universo conceitual ancorado em uma identidade visual impactante. Essa combinação de excelência técnica e impacto estético rendeu os prêmios de Álbum do Ano, Melhor Álbum Pop/Urbano, Engenharia de Gravação e Melhor Design de Capa. O curta-metragem, dirigido por Pantera, com direção criativa de Terrivle e direção geral de Brian Kazez, marcou um marco na identidade visual da dupla e foi premiado como Melhor Vídeo Musical Longo.

Pouco mais de um ano após o lançamento de BAÑO MARÍA, seu primeiro álbum colaborativo, CA7RIEL & Paco Amoroso conquistaram um lugar de destaque na indústria internacional. O frenesi gerado pelo álbum atingiu um novo patamar após a performance viral no Tiny Desk, nos Estados Unidos. Essa mesma energia se traduziu nos shows ao vivo: o explosivo concerto no Movistar Arena de Buenos Aires marcou o início de uma turnê com banda completa e uma poderosa produção audiovisual.

A cerimônia de premiação os encontrou no meio da etapa europeia da PAPOTA Tour 2025, que os levará por todo o continente entre junho e julho. O próximo destino: o icônico Roundhouse, em Londres, onde se apresentarão para 3.000 fãs, seguido de datas importantes como Glastonbury (Reino Unido, 27/06), Roskilde (Dinamarca, 02/07), Montreux Jazz Festival (Suíça, 18/07) e Lollapalooza em Berlim (13/07) e Paris (20/07). A turnê segue então para o Japão, onde farão sua estreia no grandioso Fuji Rock (Niigata, 26/07), antes de iniciarem uma nova passagem pelos Estados Unidos, começando com show esgotado em Nova York (Brooklyn Paramount, 30/07), depois Chicago (House of Blues, 01/08), Lollapalooza (Chicago, 02/08), duas noites esgotadas em Los Angeles (The Novo, 05/08 & 06/08), uma parada maior em Houston (White Oak Music Lawn, 08/08) e encerrando no Outside Lands (São Francisco, 10/08).

‌



Os fãs terão que esperar até a primavera para a etapa latino-americana da turnê, que inclui paradas em: Cidade do México (Palacio de los Deportes, 15/08 – ESGOTADO), Guayaquil (Arena Park Samborondón, 05/09), Quito (Parque Bicentenario, 06/09), Bogotá (Movistar Arena, 10/09), Lima (Costa 21, 12/09), Santiago (Movistar Arena, 14/09 – ESGOTADO), São Paulo (Audio Club, 17/09 – ESGOTADO), Rio de Janeiro (Circo Voador, 18/09 – ESGOTADO) e Montevidéu (Antel Arena, 25/09).

PAPOTA NA AMÉRICA LATINA:

‌



08/08/25 – Cidade do México, México @ Palacio de los Deportes

05/09/25 - Guayaquil, Equador @ Arena Park Samborondon

‌



06/09/25 - Quito, Ecuador @ Parque Bicentenario

10/09/25 - Bogotá, Colômbia @ Movistar Arena

12/09/25 - Lima, Peru @ Costa 21

14/09/25 - Santiago de Chile, Chile @ Movistar Arena

17/09/25 – São Paulo, Brasil @ Audio Club

18/09/25 – Rio de Janeiro, Brasil @ Circo Voador

25/09/25 – Montevidéu, Uruguai @ Antel Arena