CAIXA Cultural recebe Mart'nália em São Paulo Cantora exibe repertório de seu álbum mais recente e clássicos da carreira Cartão de Visita|Do R7 30/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h09 )

Cantora exibe repertório de seu álbum mais recente e clássicos da carreira

A CAIXA Cultural São Paulo apresenta o show da cantora, compositora e sambista Mart'nália, em três sessões gratuitas nos dias 2 e 3 novembro. A artista exibirá repertório de seu álbum mais recente e clássicos da carreira, no qual o público poderá conferir a versatilidade da cantora que passeia com naturalidade por todas as vertentes do samba.

Vencedora de dois Grammys Latinos na categoria de Melhor Disco de Samba, a sambista apresentará canções como “Tocando a Vida” (do álbum “Sou Assim Até Mudar”, de 2021), “Namora Comigo”, “Tonga da Mironga”, “Onde anda Você”, “Tava por aí” e “Estácio, holly Estácio”.

Criada no samba desde criança, por influência de seu pai Martinho da Vila, Mart’nália teve como base as rodas de samba da Vila Isabel. Foi lá que aprendeu a dançar e cantar samba, tocar violão e pandeiro. Iniciou sua carreira como vocalista de Martinho e na metade dos anos 90 lançou seu primeiro álbum, “Minha Cara”, conquistando o reconhecimento da crítica especializada, do público e de grandes nomes da música popular brasileira.

SERVIÇO :

[Música] Mart’nália e Banda

Local: CAIXA Cultural São Paulo - Praça da Sé 111, Centro, São Paulo (SP)

Dias e horários: 2 e 3 de novembro. Sábado às 17h e às 19h, domingo às 19h

Ingressos gratuitos: Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do show, limitado a um ingresso por pessoa

Informações: (11) 3321-4400

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos

Acesso para pessoas com deficiência e assentos especiais

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal