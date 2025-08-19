Camarote ou bloco: conheça as opções de ingressos e experiências exclusivas do RP Folia 2025 Evento acontece no dia 27 de setembro, no Estádio Palma Travassos, com shows de Bell Marques, Banda Eva e Saulo Fernandes, e promete... Cartão de Visita|Do R7 19/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento acontece no dia 27 de setembro, no Estádio Palma Travassos, com shows de Bell Marques, Banda Eva e Saulo Fernandes, e promete nove horas de festa com trio elétrico e estrutura premium

GABRIELCORDEIRO_PHOTOGRAFIA

Com atrações consagradas e uma estrutura completa para quem quer curtir com conforto e segurança, o RP Folia chega à sua 3ª edição no dia 27 de setembro, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O evento, que integra o circuito de micaretas ao lado do Folianópolis, um dos principais carnavais fora de época do Brasil, promete cerca de nove horas ininterruptas de festa para os milhares de foliões.

Entre os nomes já confirmados no line-up estão Bell Marques, Banda Eva e Saulo Fernandes, nomes que são referência no axé e no comando de grandes trios.

Setores e benefícios

‌



Para aproveitar tudo de perto, o público pode escolher entre dois setores de ingresso: Bloco e Camarote. No setor Bloco, os foliões acompanham os trios de dentro da pista, curtindo o percurso dos artistas com toda a energia do carnaval baiano.

Já no setor Camarote, que está na reta final de vendas do 5º lote, o público conta com uma estrutura exclusiva e elevada, vista privilegiada do circuito, bares e banheiros exclusivos, além de uma área de descanso e mais conforto para curtir a festa com tranquilidade.

‌



Novo ponto de venda físico

Além da venda online pelo site www.blueticket.com.br, o RP Folia anunciou um novo ponto de venda físico: a academia Bodytech, localizada no piso superior do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto. No espaço, os ingressos são vendidos sem taxa de conveniência, com mais comodidade e praticidade. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h.

‌



Serviço

RP Folia 2025

Data: 27 de setembro (sábado)

Local: Estádio Palma Travassos (Av. Dr. Plínio de Castro Prado, 1000)

Ingressos: www.blueticket.com.br e na Bodytech – Shopping Iguatemi Ribeirão Preto