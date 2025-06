Canastra Eko Resort propõe moradia sustentável em meio à natureza da Serra da Canastra Com conceito inovador, empreendimento une conforto, tecnologia e respeito ao meio ambiente, e é assinado pela Alma Urban, braço do... Cartão de Visita|Do R7 16/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h17 ) twitter

Com conceito inovador, empreendimento une conforto, tecnologia e respeito ao meio ambiente, e é assinado pela Alma Urban, braço do Alma Group voltado a projetos carbono zero

Cartão de Visita - Entretenimento

O Canastra Eko Resort, novo empreendimento que nasce próximo à Serra da Canastra, propõe uma forma inédita de morar e conviver com a natureza, sem abrir mão do conforto, da tecnologia e, principalmente, da sustentabilidade. Desenvolvido pela Alma Urban, do Alma Group, o projeto carrega no nome a essência ecológica que o norteia — o “Eco”, com “K” de marca registrada, vai além de um conceito: é um compromisso real com o meio ambiente.

Segundo Eduardo Almeida, sócio-proprietário do empreendimento, o Canastra Eko Resort faz parte de uma linha de projetos da Alma Urban desenvolvidos sob o princípio do carbono zero. “Todos os nossos empreendimentos seguem esse propósito: pensar não só na construção, mas no cotidiano dos futuros moradores, de forma que eles vivam com impacto ambiental reduzido e em harmonia com a natureza”, afirma.

O projeto é fruto de mais de 14 anos de pesquisa e desenvolvimento de um sistema construtivo tropicalizado, que adapta metodologias já utilizadas em outros países à realidade brasileira. “O que fizemos foi reunir técnicas eficientes e sustentáveis, que já funcionam fora do país, e adaptá-las ao nosso clima, à nossa cultura e aos nossos sistemas construtivos. É um novo paradigma na forma de se desenvolver um bairro, uma cidade ou um empreendimento imobiliário, agregando, interagindo e cuidando da natureza — e não agredindo, como infelizmente ainda se vê por aí”, completa.

‌



Entre as principais características do Canastra Eko Resort estão:

Sistemas térmico-acústicos completos: paredes, janelas, lajes e portas com isolamento que garantem conforto térmico e sonoro, reduzindo o uso de energia elétrica para climatização;

Aquecimento solar com tecnologia especial: um sistema que aquece naturalmente a água do dia a dia sem uso de energia elétrica ou gás;

Gestão eficiente de resíduos: o lixo produzido pelos moradores será 100% reciclado e destinado a cooperativas locais;

Saneamento ecológico: como a área não possui sistema público de esgoto, o empreendimento implantará um sistema próprio de tratamento, que transforma dejetos em água semipotável, devolvida com segurança aos mananciais da região;

Geração de energia própria: todos os empreendimentos da linha possuem fontes próprias de energia renovável;

Paisagismo e arborização intensa: além do paisagismo tradicional, há acréscimo de espécies nativas e arborização planejada;

Pavimentação permeável: ruas, calçadas e passeios são todos projetados para permitir a absorção da água da chuva, contribuindo com a recarga dos lençóis freáticos e evitando enchentes.

‌



“Tudo é pensado para que o impacto seja o menor possível. Desde a escolha dos materiais até a gestão dos recursos naturais no dia a dia. Nosso papel é proporcionar um ambiente que inspire qualidade de vida e consciência ambiental. Estamos mostrando que é possível viver bem, com conforto e tecnologia, sem deixar um rastro de destruição pelo caminho”, ressalta Eduardo Almeida.

O Canastra Eko Resort não é apenas um empreendimento: é um modelo de convivência responsável e integrada com a natureza, dentro de uma das regiões mais ricas em biodiversidade do Brasil.