Canção autoral de Jeffinho ultrapassa 1 milhão de views no YouTube e lidera Spotify do Exalta

Música escrita e interpretada por Jeffinho conquista o topo entre os sucessos do grupo após saída de Péricles e Thiaguinho Lançada durante sua passagem pelo Exaltasamba, a música autoral “Primeiro Amor”, composta e interpretada por Jeffinho, acaba de alcançar a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube. O feito representa não apenas o carinho do público pela faixa, mas também consolida a força da caneta e da voz do artista dentro do grupo. A canção é atualmente a mais ouvida do Exalta no Spotify entre as faixas lançadas após a saída de Péricles e Thiaguinho, nomes históricos da formação anterior. Jeffinho integrou o grupo por quase 10 anos e foi peça fundamental na continuidade da marca, conquistando uma nova geração de fãs com sua autenticidade, carisma e talento como compositor. Natural do Rio de Janeiro, Jeffinho lançou oficialmente sua carreira solo em abril deste ano e, desde então, tem trilhado um caminho sólido em nova fase ao lado da Legend Music. Sua atual faixa de trabalho é “Obscena”, que também tem ganhado destaque nas plataformas digitais e nos shows ao vivo. “Ver ‘Primeiro Amor’ alcançar esse marco só confirma que o que é feito com verdade, fica. É uma música muito especial pra mim e saber que ainda toca as pessoas é gratificante demais”, comenta o cantor. Recentemente, Jeffinho gravou seu primeiro audiovisual solo com ingressos esgotados no Bar do Major, em São Paulo, dando início a um novo capítulo de sua história no pagode nacional. Ouça Primeiro Amor: Spotify | YouTube Conheça sua nova música de trabalho, “Obscena”: Spotify