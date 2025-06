Cantor e compositor carioca, Chady faz show na Áudio Rebel, em Botafogo Apresentação está marcada para o dia 25 de junho, quarta-feira Cartão de Visita|Do R7 20/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 16h56 ) twitter

Apresentação está marcada para o dia 25 de junho, quarta-feira

Nome que vem se destacando na nova cena da música carioca, o cantor e compositor Chady faz pocket show na próxima quarta-feira, 25/06, na Áudio Rebel, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Em formato intimista, o artista apresentará repertório com canções autorais, além de hits dançantes que ganham nova vida com a sua interpretação, como “Por Supuesto”, de Marina Sena, “A Tua Voz”, de Gloria Groove, e “Tempo Perdido”, da Legião Urbana.

À frente dos vocais, intercalando também com a guitarra e o violão, Chady sobe ao palco acompanhado por Marcio Marques (guitarra), Claudio Salles (bateria) e Willian Seabra (baixo). Os ingressos estão à venda no link.

Chady começou a ganhar visibilidade em 2022, ao lançar versões pop rock de músicas brasileiras no YouTube. Em 2023, lançou seus primeiros singles, "Maria" e "Emocionado", além do EP "Fenomenal", que acumulou mais de 600 mil streams no Spotify. ​Seu mais recente lançamento é o single “Recomeçar” (2024), que conta com um videoclipe co-dirigido com Jomboh. O clipe apresenta uma narrativa de desconstrução e renascimento, e mostra, ao final, o artista com o visual completamente transformado.

Inspirado por Lenny Kravitz, Sting, Jorge Ben Jor, Erasmo Carlos, dentre outros, as músicas de Chady transitam com abrangência pelos espectros possíveis das emoções - ora com sutileza, ora potência. Seu olhar sensível para o mundo unido à vontade de se expressar autenticamente fez com que desde o início do projeto o audiovisual fosse um ponto forte na construção das histórias que deseja contar.

SERVIÇO

Chady na Áudio Rebel

Data: 25/06 (quarta-feira)

Endereço: Rua Visconde de Silva, 55 - Botafogo

Valores: R$ 40 ( inteira) e R$ 20 (meia)

Ingressos: link