Casa de Cultura Freguesia do Ó celebra 32 anos e traz shows gratuitos de Falamansa e Eliana de Lima
Comemoração será no sábado (30) e no domingo (31); Bairro da Freguesia do Ó completa 445 anos na mesma data
A Casa de Cultura Municipal Freguesia do Ó - Salvador Ligabue celebra 32 anos e, para comemorar, traz dois dias de festa neste sábado (30) e domingo (31), com um palco na praça em frente ao equipamento com atrações como Falamansa e Eliane de Lima. Na mesma data, o bairro Freguesia do Ó também completa 445 anos.
No sábado (30), às 14h, terá um breve discurso de abertura e em seguida um DJ já começa a tocar músicas para animar o público. Às 15h, Neto Trindade traz um show que mistura reggae, rock, forró e pop com mensagens de paz e amor. Logo depois, às 16h, terá uma missa feita pela Paróquia Nossa Senhora do Ó, que fica ao lado da Casa de Cultura.
No início da noite de sábado (30), terá o show do Pagode do Ex, às 19h e, para finalizar, Eliana de Lima se apresenta às 21h. A cantora de samba começou sua carreira na quadra da Escola de Samba Cabeções de Vila Prudente, em 1979, e passou por Mocidade Alegre, Unidos do Peruche, Imperador do Ipiranga, Acadêmicos do Tucuruvi, Nenê da Vila Matilde, Barroca Zona Sul e Leandro de Itaquera.
No domingo (31), a programação começa com o artista de MPB Homilson, às 14h. No mesmo horário, terá um espetáculo circense da Pequena Trupe de Circo, inspirado nos clássicos do circo, que apresenta malabares, passeio de monociclo, chicote e instrumentos musicais não convencionais.
Às 17h, Alma Livre toca canções de reggae tanto autorais quanto releituras. A Paróquia Nossa Senhora do Ó realiza outra missa, às 18h, seguida do coletivo de dançarinas, BCA: Batom, Cabelo, Atitude e Dança, às 19h, que empoderam as mulheres por meio da dança urbana.
Falamansa finaliza a programação com show que começa às 20h30, tocando os sucessos “Rindo a Toa”, “Xote da Alegria”, “Xote dos Milagres”, Asas”, “Avisa”, “Amigo Velho” e músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença e Targino Gondim.
A Casa de Cultura Freguesia do Ó
Localizada no Largo da Matriz, no coração da região, a Casa de Cultura Freguesia do Ó - Salvador Ligabue se consolidou como espaço de encontro, convivência e difusão cultural, acolhendo oficinas, festivais de dança, encontros musicais e diversas manifestações artísticas.
O equipamento foi nomeado em homenagem ao artista plástico Salvador Ligabue, figura emblemática do bairro e a Casa se tornou referência de cultura popular e ponto de fortalecimento da identidade local.
A celebração reforça o papel da Casa como equipamento cultural descentralizado e a relevância da Freguesia do Ó como território de expressão artística e memória cultural. Acompanhe as redes sociais da Secretaria e o site oficial para mais informações sobre a programação das Casas de Culturas, Centros Culturais, Teatros e Bibliotecas da Prefeitura.
Serviço:
Programação
Entrada gratuita
Sábado (30) | das 14h às 23h
14h – Abertura
15h – Neto Trindade
16h – Missa
19h – Pagode do Ex
21h – Eliana de Lima
Domingo (31) | das 14h às 22h
14h – Homilson
14h - Pequena Trupe de Circo
17h – Alma Livre
18h – Missa
19h – BCA: Batom, Cabelo, Atitude e Dança
20h30 – Falamansa
Local: Casa de Cultura Municipal Freguesia do Ò Salvador Ligabue – Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do Ó, São Paulo - SP, 02925-040
