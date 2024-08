“Casa do Salgado": Projeto de Salgadinho com mais de 6 horas de show tem ingressos esgotados Evento aconteceu na Quadra da Mocidade Alegre com participações dos Prettos, Luciana Mello, Encontro de Batuqueiros, Cleverson Luiz... Cartão de Visita|Do R7 21/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h11 ) ‌



Evento aconteceu na Quadra da Mocidade Alegre com participações dos Prettos, Luciana Mello, Encontro de Batuqueiros, Cleverson Luiz e da Bateria Mocidade Alegre

No último fim de semana, o projeto "Casa do Salgado", idealizado pelo cantor Salgadinho, ícone do pagode, promoveu uma noite memorável na Quadra da Mocidade Alegre, em São Paulo. Reunindo um público diverso, o evento que teve seus ingressos esgotados, destacou-se por sua atmosfera inclusiva e a celebração da diversidade, elementos que têm marcado a trajetória do projeto.

Com mais de 6 horas de shows ininterruptos, o público vibrou ao som de grandes sucessos do samba e do pagode. Entre os destaques, as apresentações dos Prettos, Luciana Mello, Encontro de Batuqueiros, Bateria da Mocidade Alegre e Cleverson Luiz fizeram da noite uma verdadeira festa de ritmos e emoções.

A "Casa do Salgado" tem se consolidado como um espaço de valorização da música popular brasileira, unindo diferentes vozes e estilos em torno do samba e do pagode. O evento, patrocinado pela cerveja Cacildes, não só celebra a riqueza cultural desses gêneros, mas também reforça a importância da inclusão e da diversidade no cenário musical, sendo uma referência no calendário cultural de São Paulo.