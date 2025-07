Casa Museu Ema Klabin divulga programação cultural de agosto Espetáculo infantil, feira de design, oficina criativa, palestra sobre a Amazônia e encontro nacional de museus-casas estão entre os... Cartão de Visita|Do R7 31/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h17 ) twitter

Espetáculo infantil, feira de design, oficina criativa, palestra sobre a Amazônia e encontro nacional de museus-casas estão entre os destaques

Cartão de Visita - Entretenimento

A Casa Museu Ema Klabin, localizada no Jardim Europa, em São Paulo, inicia o mês de agosto com uma agenda diversificada de atividades culturais, voltadas a públicos de todas as idades.

A programação tem início no dia 9 de agosto, às 15h, com o espetáculo infantil Histórias da Mata Calada, com o Núcleo Encarnadas que convida o público a mergulhar em contos tradicionais transmitidos por mães e avós, trazendo à cena personagens da floresta que protegem a natureza, como a Mãe da Mata, Comadre Fulôzinha ou Caipora. A peça aborda de forma lúdica e poética temas como o desmatamento e a importância da memória oral na preservação da natureza. São 100 vagas por ordem de chegada. A apresentação é gratuita e terá tradução e interpretação em Libras.

Caminhada pelo bairro do Jardim Europa

‌



No sábado, 16 de agosto, das 14h30 às 16h30, será realizada uma caminhada pelo bairro do Jardim Europa com o objetivo de explorar suas histórias, paisagens e curiosidades. Organizada pelo educativo da Casa Museu Ema Klabin, a atividade integra a programação da 11ª Jornada do Patrimônio.

Com urbanismo planejado, ruas arborizadas e forte presença de equipamentos culturais, o Jardim Europa abriga instituições como a Casa Museu Ema Klabin, o Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (MuBE), o Museu da Imagem e do Som (MIS) e diversas galerias de arte. O passeio também resgata a ligação do bairro com a família Klabin-Lafer e convida os participantes a refletirem sobre o diálogo entre passado e presente, em sintonia com o tema da jornada deste ano, Tempos em Sentidos. São 30 vagas por ordem de inscrição no site da casa museu, gratuitas com sugestão de contribuição voluntária.

‌



Bazar da Cidade

Nos dias 16 e 17 de agosto, das 11h às 20h, o jardim da casa museu, projetado por Roberto Burle Marx, recebe mais uma edição do Bazar da Cidade, feira paulistana que celebra o design autoral e a gastronomia. A entrada é livre e o público poderá conhecer o trabalho de ateliês de diversas regiões do país, além de saborear delícias com inspirações brasileiras e internacionais.

‌



Palestra e oficina

No dia 23 de agosto, das 11h às 13h, a atenção se volta para a Amazônia, com a palestra Arqueologias e Memórias Vegetais na Amazônia Antiga, conduzida pela arqueóloga e historiadora Laura Pereira Furquim. A atividade propõe uma análise das relações históricas entre plantas, pessoas e paisagens amazônicas, abordando também os impactos contemporâneos da expansão da monocultura e das pressões da indústria agropastoril sobre o bioma. O evento está com inscrições abertas no site da instituição, para 95 vagas. Também oferecerá tradução em Libras.

Ainda no dia 23 e também em 30 de agosto, às 14h30, o público poderá participar da atividade Experimentando o Museu, que une uma visita mediada à exposição Tempos de uma Casa com uma oficina de criação de cadernos de memórias. A mostra, com curadoria de Paulo de Freitas Costa, apresenta documentos, objetos pessoais e fotografias que revelam os bastidores da residência de Ema Klabin antes de sua transformação em museu. A proposta é provocar reflexões sobre o conceito de memória, tanto no contexto museológico quanto nas experiências pessoais dos participantes.

Encontro de casas-museus

Entre os dias 27 e 29 de agosto, a Casa Museu Ema Klabin será palco do XVII Encontro Brasileiro de Palácios, Museus-Casas e Casas Históricas. O evento reunirá especialistas de diferentes regiões do Brasil para discutir o papel desses espaços na preservação da história, na mediação cultural e na relação com o público contemporâneo. Com formato híbrido, o encontro será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da instituição. A realização é da ACAM Portinari, do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, da Casa Museu Ema Klabin e do Museu Mariano Procópio, com apoio do (Comitê de casas históricas do ICOM).

Encerrando a programação do mês, no dia 30 de agosto, das 10h às 13h, será realizada a oficina Desenhos Feios, ministrada pela artista visual Helena Obersteiner. Com um olhar provocador e bem-humorado, a proposta estimula o público a se libertar de padrões estéticos e experimentar o desenho como ferramenta de observação expandida e expressão livre. A atividade oferece 50 vagas, com inscrição no site da casa museu.

Serviço:

9/08, 15h – Espetáculo Histórias da Mata Calada, com o núcleo Encarnadas. 100 vagas, por ordem de chegada. Tradução e interpretação em Libras. Gratuito, com sugestão de contribuição voluntária.

16/08, das 14h30 às 16h30 - Caminhada pelo bairro Jardim Europa, seus tempos e suas histórias. 30 vagas por ordem de inscrição no site da casa museu. Gratuito, com sugestão de contribuição voluntária.

16 e 17/08, das 11h às 20h – Bazar da Cidade - Feira de produtos autorais, moda, gastronomia, decoração e bem-estar. Entrada franca.

23/08, das 11h às 13h - Palestra presencial Arqueologias e memórias vegetais na Amazônia antiga com Laura Pereira Furquim, 95 vagas por ordem de inscrição no site da casa museu, taxa de inscrição de R$ 10, tradução e interpretação em Libras

23/08, 30/08, das 14h30 às 16h - Experimentando o museu. Visita à exposição Tempos de uma casa e oficina de caderno de memórias, 30 vagas por ordem de inscrição no site da casa museu. R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia), gratuito para crianças de até 7 anos, professores e estudantes da rede pública.

27, 28 e 29/08, XVII Encontro Brasileiro de Palácios, Museus-Casas e Casas. Formato híbrido: presencial e ao vivo no canal do YouTube da Casa Museu Ema Klabin. Gratuito. Inscrições em breve no site da casa museu.

30/08, das 10h às 13h, encontro presencial Desenhos Feios: oficina de observação expandida com Helena Obersteiner, 50 vagas por ordem de inscrição no site da casa museu, taxa de inscrição R$ 10.

Exposição Tempos de uma casa, com curadoria de Paulo Costa

Visitação

Até 24 de agosto

quarta a domingo, das 11h às 17h, com permanência até às 18h

visitas mediadas quarta a sexta, às 11h, 14h, 15h e 16h. sábado, domingo e feriado, às 14h.

R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia) para estudantes, idosos, PCD e jovens de baixa renda

gratuidade para crianças de até 7 anos, professores e estudantes da rede pública

Rua Portugal, 43, Jardim Europa, São Paulo

Sobre a Casa Museu Ema Klabin

A residência onde viveu Ema Klabin de 1961 a 1994 é uma das poucas casas museus de colecionador no Brasil com ambientes preservados. A Coleção Ema Klabin inclui pinturas do russo Marc Chagall e do holandês Frans Post, obras do modernismo brasileiro, como de Tarsila do Amaral e Candido Portinari, além de artes decorativas, peças arqueológicas e livros raros, reunindo variadas culturas em um arco temporal de 35 séculos.

A Casa Museu Ema Klabin é uma fundação cultural sem fins lucrativos, de utilidade pública, criada para salvaguardar, estudar e divulgar a coleção, a residência e as memórias de Ema Klabin, visando à promoção de atividades de caráter cultural, educacional e social, inspiradas pela sua atuação em vida como colecionadora, empresária e filantropa, de forma a construir, em conjunto com o público mais amplo possível, um ambiente de fruição, diálogo e reflexão.

A programação cultural da casa museu decorre da coleção e da personalidade da empresária Ema Klabin, que teve uma significativa atuação nas manifestações e instituições culturais da cidade de São Paulo, especialmente nas áreas de música e arte. Além de receber a visitação do público, a Casa Museu Ema Klabin realiza exposições temporárias, séries de arte contemporânea, cursos, palestras e oficinas, bem como apresentações de música, dança e teatro.

O jardim da casa museu foi projetado por Roberto Burle Marx e a decoração foi criada por Terri Della Stufa.

Site: https://emaklabin.org.br

Instagram: @emaklabin

YouTube: https://www.youtube.com/c/ CasaMuseuEmaKlabin

Google Arts & Culture: https://artsandculture.google. com/partner/fundacao-

ema-klabin

Facebook: https://www.facebook.com/ fundacaoemaklabin

Linkedin: https://www.linkedin.com/ company/emaklabin/? originalSubdomain=br

Vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch? v=ssdKzor32fQ

Vídeo de realidade virtual: https://www.youtube.com/watch? v=kwXmssppqUU