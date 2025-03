CASACOR Ribeirão Preto apresenta imóvel sede da 7ª edição do evento Open House recebe profissionais das áreas Arq&Decor para apresentar projeto da mostra que acontecerá de 19 de agosto a 12 de outubro... Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h06 ) twitter

Open House recebe profissionais das áreas Arq&Decor para apresentar projeto da mostra que acontecerá de 19 de agosto a 12 de outubro

Nesta terça-feira, dia 25 de março, a CASACOR Ribeirão Preto receberá profissionais de arquitetura, designer de interiores, paisagismo, lojistas e empresários do segmento para apresentar em primeira mão o projeto da 7ª edição da mostra, confirmada para o período de 19 de agosto a 12 de outubro

A sede da edição de 2025 foi cuidadosamente selecionada para refletir o tema deste ano: 'Semear Sonhos'. A mostra será realizada em dois imóveis, totalizando uma área de 1.700 m². As propriedades datam das décadas de 1980 e 1990, sendo uma delas inspirada no estilo interiorano toscano, enquanto a outra, um elegante sobrado que exibe uma arquitetura imponente em concreto armado.

“Este ano teremos uma mostra maior, são mais de 35 grandes ambientes, com características diferentes, mas com a qualidade e provocação que traz CASACOR. No Open House, nossos parceiros terão a oportunidade de conhecer em primeira mão os imóveis que serão transformados para a mostra e também todo projeto e conceito do evento deste ano”, comenta Maurício Siqueira, diretor da CASACOR Ribeirão Preto.

As casas estão localizadas na Avenida Anhanguera, 790, no bairro Alto da Boa Vista.

SOBRE A CASACOR 2025

A 7ª edição da CASACOR Ribeirão Preto, uma das mais importantes vitrines do setor de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas, tem data marcada para o período de 19 agosto a 12 de outubro e traz o tema “Semear Sonhos”. A mostra contará com mais de 35 ambientes assinados por grandes profissionais, reunindo as principais tendências e inovações do mercado.