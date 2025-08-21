Caslu, DayLe e MC Malagueta lançam “Fora de Moda” Nova faixa do projeto acústico da 1Kilo mistura rap e melodia para contar uma história de amor que resiste ao tempo Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 14h42 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h42 ) twitter

A 1Kilo apresenta seu mais novo lançamento do aclamado Projeto Acústico, que já ultrapassa 1 bilhão de reproduções e se consagrou por unir rap e melodia de forma única. Com Felipe Rasta e Caslu no violão, “Fora de Moda” reúne três vozes de gerações e estilos diferentes para contar uma história de amor intenso e verdadeiro – do tipo que quase não se vê mais.

Caslu, DayLe e Malagueta MC se unem em uma melodia suave dando espaço para versos sinceros sobre entrega, cumplicidade e o desejo de estar junto, mesmo que o mundo não entenda. É uma declaração de que amar de verdade nunca sai de moda – e que, no fim das contas, ser “brega” é só mais uma forma de viver o amor por inteiro.

O refrão traz rimas como “Então, vida, me fala como a gente fica agora / Se eu nem sinto vontade de ir embora / Não resisto se me pede pra ficar / Então, vida, ando pensando em você toda hora / Se falar de amor tá fora de moda / Deixo eu esse povo me chamar de brega”.

O videoclipe foi gravado em Niterói, e chega primeiro no YouTube nesta quarta (20), enquanto o single sobe nas plataformas no dia 22, sexta-feira.

Com voz marcante, flow versátil e habilidade para transitar do rap pesado aos acústicos românticos, Caslu não só canta e compõe, mas também produz e cria seus próprios instrumentais. Seu talento multifacetado promete deixá-lo entre os nomes mais fortes da nova geração do rap brasileiro.

A faixa marca a estreia de DayLe, nova voz feminina da 1Kilo, que segue seu compromisso em revelar novos artistas para a cena. Cantora e compositora, ela transforma sentimentos em música com sua interpretação única e envolvente. Fã de longa data da 1Kilo, realiza o sonho de dividir um som “brabo” com o grupo, trazendo para o público uma performance carregada de emoção e verdade.

Completando o trio, MC Malagueta é um dos nomes mais respeitados das batalhas de rap do Rio de Janeiro. Dono de um freestyle afiado e presença de palco marcante, acumula títulos na lendária Batalha do Tanque e já participou de faixas e cyphers icônicas com a 1Kilo, como “O Mundo Contra Nós”, “Desde o Começo” e “Rolezin na Pista”.

Fora de Moda (Acústico 1Kilo) - 1Kilo, Caslu, DayLe e Malagueta MC

Assista aqui: https://www.youtube.com/watch? v=BGN0fPxDEQQ

Ouça aqui: https://ada.lnk.to/ ForadeModaAcusticoKilo

SOBRE A 1KILO

Uma das precursoras do rap acústico, a Gravadora 1Kilo soma números impressionantes em nove anos de existência. São mais de 2,1 bilhões de plays totais no YouTube e 6,7 milhões de inscritos. Nas plataformas de música são mais de 8 milhões de ouvintes, totalizando bilhões de streams e milhões de horas tocadas em 176 países.

Com turnês pela Europa e todo o Brasil, a Gravadora 1Kilo foi apontada como o terceiro grupo mais ouvido pela Billboard em 2018, lista que ocupa até hoje o Top10 com o hit “Deixe-Me Ir” - primeiro single de rap do país a receber a certificação Triplo Diamante.

A Gravadora 1Kilo, fenômeno da música brasileira, continua acumulando premiações. Atualmente são 28 certificações, sendo 4 diamantes, 15 platinas, 9 ouros e contando.

Instagram: https://www.instagram.com/ 1kilorec/

YouTube: https://www.youtube.com/ channel/ UC4MBNNxjyabOfYxKC1whveg

TikTok: https://www.tiktok.com/@ 1kilorecords

Facebook: https://www.facebook.com/ 1Kilorec

X: https://x.com/1KiloOficial