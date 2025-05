Cássia Raquel lança “Beijo Tóxico”, single com forte mensagem de empoderamento feminino Em turnê internacional, a cantora gravou o clipe na Itália para música que escreveu após sua separação Cartão de Visita|Do R7 17/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em turnê internacional, a cantora gravou o clipe na Itália para música que escreveu após sua separação

No dia 23 de maio, a cantora Cássia Raquel lança seu mais novo single “Beijo Tóxico”. Com produção de Thiago Garcia e letra de Cássia Raquel e Caio Giovani, seu irmão, a música foi produzida durante sua turnê internacional pela Itália. A faixa retrata uma grande decepção que resultou em seu divórcio, mas mais do que isso, centraliza no renascimento e reencontro consigo mesma e sua força como mulher, resultando em um hino poderoso que abraça mulheres e as lembra do poder de florescer em meio ao caos.

A música fala da vida após o fim de um relacionamento – no caso de Cássia Raquel, seu casamento – mas principalmente da coragem de quem escolhe se curar e seguir, como uma forma de dizer “doeu, mas não me destruiu”. O título, segundo a cantora, resume a trajetória do romance: aquele beijo e afeto, que no começo pareciam um remédio ou um alívio, acabaram se tornando um vício, mostrando que nem toda doçura é saudável.

“‘Beijo Tóxico’ nasceu de um momento muito pessoal, em que precisei reconhecer que nem todo amor vem para florescer. A música foi escrita há cerca de 10 anos, após uma decepção que me marcou, e por muito tempo, achei que ela nunca sairia da gaveta. Mas a vida tem um jeito curioso de repetir certos ciclos, e quando percebi que estava revivendo essa dor — de forma ainda mais intensa — entendi que era hora de resgatar essa canção”, conta Cássia.

‌



Com a ajuda de seu irmão, e parceiro musical de longa data, Caio Giovani, realizou ajustes na letra da música para trazer uma perspectiva mais madura e moderna. A faixa tem influências da música preta americana dos anos 90, como Prince, com pegada dançante e provocadora, e Whitney Houston, pelos vocais limpos e diretos que enfatizam a lírica e mostram que podemos dançar uma tristeza. Cássia tem como objetivo transmitir para cada mulher que ouça que respeitem sua dor, mas não se prendam a ela, e que saibam que sua força é maior do que você imagina.

“A mensagem da música não é sobre negar a dor, é sobre respeitá-la. Eu sei que essa cicatriz vai ficar para sempre por fazer parte da minha história, mas eu não quero que ela me sufoque nem que defina quem eu sou. Essa música também é um lembrete para mim mesma: eu não conheço ninguém que tenha se tornado pior depois de se libertar. Muitas mulheres têm medo de deixar para trás um romance, uma história, um casamento, por medo do que vem depois. Eu entendi que enfrentar esse medo é um ato de amor-próprio”, ressalta.

‌



O clipe de “Beijo Tóxico” foi gravado na Itália, onde Cássia vive, entre paradas de sua turnê no Cirque du Soleil. As imagens mostram a mulher que foi e seu renascimento como a que está se tornando após um ano tenso vivendo na Espanha.

“2024 foi, sem dúvida, o ano mais difícil da minha vida. Eu não vivi, eu sobrevivi. Estar aqui, num lugar tão lindo, cheio de arte, de história, de comida boa e lugares icônicos, me ajudou a respirar de novo. É como dizem por aí nos memes: ‘a gente pode estar triste, mas triste na Itália’. Pode estar com o coração partido, mas conhecendo novos lugares, pessoas e possibilidades. Era para eu estar conhecendo tudo isso com outra pessoa. Mas também tem uma beleza imensa em conhecer tudo isso comigo mesma, ou com novas companhias. Todo mundo entendeu o que essa música significava para mim, e me ajudou a transformá-la num gesto de cura”, relata a artista.

‌



O clipe brinca com o conceito de renascimento, mostrando Cássia sendo levada a conhecer essa nova fase de sua vida com um olhar diferente de leveza, desejo e liberdade. O visual mostra que a tristeza não a apagou, e que ela continua viva, inteira, se redescobrindo, se desejando e permitindo ser desejada também.

Após esse lançamento, a carioca não pretende parar com a carreira musical, mas deseja ser intencional com as músicas que produz. “Não quero cair na armadilha de lançar por lançar, só para manter engajamento ou alimentar números. Cada música que eu lanço precisa fazer sentido para mim primeiro. Precisa ressoar na minha alma, precisa me atravessar antes de atravessar quem ouve. Quero cumprir com excelência o trabalho que tenho, enquanto vou acumulando experiências e emoções que, mais cedo ou mais tarde, também vão virar música, porque tudo o que me atravessa acaba virando arte”, conta a artista.

Atualmente, seu foco é seguir sua carreira internacional, e viver o privilégio de viajar o mundo com seu trabalho e conhecer novas culturas e histórias. Além disso, Cássia mantém projetos paralelos como lives com convidados em seu Instagram, e o “Culto Doméstico”, projeto onde se reúne virtualmente com outras pessoas para refletir e fortalecer a fé.

O lançamento de Cássia Raquel, “Beijo Tóxico”, estará disponível nas principais plataformas digitais de música na sexta-feira 23 de maio. O pré-save por ser feito pelo https://offstep.link/ 126129196007

O clipe da música será lançado no mesmo dia às 19h no canal da artista https://www.youtube.com/@ vozcassiaraquel

Mais informações: https://cassiaraquel.com/

Instagram oficial: https://www.instagram.com/ vozcassiaraquel/