Castelo Park Aquático inicia nova temporada em agosto A nova temporada de sol, calor e muita diversão do Castelo Park Aquático está confirmada para começar na primeira quinzena de agosto... Cartão de Visita|Do R7 28/06/2025 - 16h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 16h35 )

A nova temporada de sol, calor e muita diversão do Castelo Park Aquático está confirmada para começar na primeira quinzena de agosto. Atualmente fechado para manutenção e reformas durante os meses mais frios do ano, o parque aquático é um dos principais atrativos de lazer do interior de São Paulo e está prestes a se tornar um destino completo.

Como novidade da temporada, no dia 12 de outubro será reinaugurado o Castelo Park Hotel, localizado junto ao parque. Totalmente remodelado, o hotel conta com confortáveis apartamentos com mais de 40 m², além de uma ampla área de lazer.

O Castelo Park Aquático reúne atrações para todas as idades, incluindo as duas mais recentes inaugurações: o Esquibun (uma rampa de 4 metros de altura, onde você escorrega para a piscina) e o Surfando (simulador de surfe para descer deitado na prancha ou em pé).

Entre brinquedos mais radicais aos infantis, os visitantes também podem curtir a Praia do Arrecife, o Castelo Kids, a Piscina de Ondas e o Rio Lento, além de diversos toboáguas e muito mais. O Castelo Park Aquático oferece uma estrutura completa para sua diversão com segurança e comodidade, como acessibilidade, áreas de descanso, restaurante com pratos à la carte, pastelaria, lanchonetes, sorveterias, vestiários com chuveiros, fraldário equipado, guarda volumes, estacionamento gratuito e a sala do silêncio para visitantes com autismo.

‌



Castelo Park Aquático

Rodovia SP-143, km 3,5 – Cesário Lange/SP

‌



Telefones: (15) 3246-1137 / 3246-3587 / 99703-5711

Mais informações em: casteloparkaquatico.com.br