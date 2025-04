Cavalos pretos são imensos Com metáforas de resistência e realidade, espetáculo teatral é o retrato do cárcere feminino apresentações acontecem em cidades com... Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com metáforas de resistência e realidade, espetáculo teatral é o retrato do cárcere feminino apresentações acontecem em cidades com órgãos de detenção

O espetáculo teatral Cavalos Pretos São Imensos, da dramaturga Bárbara Esmenia, direção de Thais Dias, chega em Ribeirão Preto. A peça, que é um poderoso retrato da realidade do encarceramento feminino no Brasil, mergulha nas profundezas da experiência das mulheres presas, utilizando a metáfora do “cavalo preto imenso” para explorar a força e a resistência dessas mulheres frente a um sistema opressor e desumano. Serão duas apresentações no Teatro co Campus da USP Ribeirão Preto, a primeira no dia 12 de abril, sábado, às 20 horas e a segunda no dia 13 de abril, domingo, às 17 horas. Também no dia 12, das 15 às 17 horas será realizada a oficina Dramaturgias Emergenciais: Recontar o Mundo, na Seção de Atividades Culturais, também na USP. Todas as atividades são gratuitas.

O espetáculo já passou por Taboão da Serra, Franco da Rocha, São Paulo e Hortolância, cidades escolhidas devido à presença de órgãos de detenção, penitenciárias e correlacionados, a fim de fomentar o debate e reflexão em tais municípios. A peça, que teve sua estreia em 2022, ganhou o Edital de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos (2020) do CCSP - Centro Cultural São Paulo e em 2024, a autora foi selecionada na “Chamada para Dramaturga/os em Língua Portuguesa”, feita pelo Royal Court Theatre (Londres).

No centro da narrativa está Nininha, uma mulher presa que, como um dia sonhou seu filho Nino, sabe que pode se transformar em um “imenso cavalo preto” quando desejar. Essa metáfora é compartilhada por suas companheiras de cela. Cavalos Pretos São Imensos não romantiza a prisão, mas denuncia as condições cruéis do cárcere brasileiro, que, segundo dados do aprisionamento feminino da 2ª edição do Infopen Mulheres, teve um aumento de 455% entre 2000 e 2016.

‌



A peça se desenvolve a partir de relatos e conversas sobre o cotidiano das mulheres encarceradas, abordando temas como racismo estrutural, violências de gênero e normatividades sexuais. A dramaturgia tece uma narrativa que alterna entre afeto, camaradagem, sonhos e as duras realidades do encarceramento. A obra apresenta cinco personagens cujas vidas são marcadas por uma rotina que oscila entre a lentidão e a agitação. Elas conversam sobre seus anseios para o futuro, as visitas íntimas, suas famílias, relações sexo-afetivas, relações de poder e os castigos que enfrentam.

A encenação é enriquecida por um elenco totalmente feminino, em sua maioria negro, e é conduzida por Thais Dias, conhecida por sua trajetória marcante no circuito paulista. A montagem aposta na força das atrizes e em uma disposição cênica circular, com poucos elementos em cena, onde as interpretações intensas e o simbolismo dos corpos-cavalos ganham destaque. Em alguns momentos, as atrizes cantam, amplificando a carga emocional da peça.



Cavalos Pretos São Imensos também faz referência ao caso de Luana Barbosa dos Reis, uma mulher negra espancada pela polícia em Ribeirão Preto, cuja violência, marcada por uma abordagem brutal e desrespeitosa, culminou em sua morte cinco dias depois. O caso de Luana, que exigiu ser revistada por uma policial mulher e foi violentamente abordada na frente de seu filho adolescente, é um triste exemplo das violações de direitos enfrentadas por muitas mulheres negras e LGBTQ+.

‌



FICHA TÉCNICA

Direção: Thais Dias

‌



Dramaturgia: Bárbara Esmenia

Elenco: Fernanda Gomes, Marinha Soares, Rebeka Teixeira, Rosangela Roma, Valquíria Rosa

Cenografia: Carolina Gracindo e Helena Menezes

Iluminação e operação de luz: Carolina Gracindo

Sonoplastia e operação de som: Helena Menezes

Figurinos: Duda Viana e Ouroboros Produções Artísticas

Preparação Corporal: Verônica Santos e Carol Rocha Ewaci

Preparação vocal: Lilian de Lima

Fotografias: Daisy Serena

Interpretação em Libras: Sylvia Sato e Greicy Santos

Produção Executiva: Ana Lima

SERVIÇO:

PEÇA TEATRAL CAVALOS PRETOS SÃO IMENSOS

Data: 12/04/2025 (sábado)

Horário: 20h00

Data: 13/04/2025 (domingo)

Horário: 17h00

Local: Teatro do Campus da USP Ribeirão Preto

Endereço: Balão Central do Campus da USP Ribeirão Preto - SP, CEP 14040-900

Classificação: 12 anos

Entrada gratuita - retirada de ingressos no local uma hora antes da peça.

OFICINA DRAMATURGIAS EMERGENCIAIS: RECONTAR O MUNDO

com Bárbara Esmenia

Data: 12/04/2025

Horário: 15h00 às 17h00

Local: Seção de Atividades Culturais USP Ribeirão Preto

Endereço: Rua Pedreira de Freitas, casa 4 - Campus da USP Ribeirão Preto

Classificação: livre

Inscrição gratuita via formulário google: https://forms.gle/ wsRLX7eZofEKG7RM