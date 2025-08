Ceian Muniz ultrapassa 150 milhões de view no hit “Vou Sumir Daqui” e comemora nova fase da carreira Cantor segue lançando as faixas de seu último trabalho, “Seresta no Rancho” Cartão de Visita|Do R7 05/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h38 ) twitter

Cantor segue lançando as faixas de seu último trabalho, “Seresta no Rancho”

O cantor Ceian Muniz, um dos grandes nomes do brega de luxo no Brasil, acaba de conquistar um feito histórico: o videoclipe da faixa “Vou Sumir Daqui” superou a impressionante marca de 150 milhões de visualizações no YouTube. O sucesso da canção confirma o poder de conexão do artista com o público, que se identifica com as letras apaixonadas e a entrega emocional em cada interpretação.

“‘Vou Sumir Daqui’ é uma música que representa muito da minha essência artística. Ver esse carinho tão grande das pessoas me emociona demais. É uma bênção poder viver isso, e eu só tenho a agradecer a cada um que me acompanha e me impulsiona a seguir em frente”, celebra Ceian.

Para comemorar a marca, o cantor fará uma live especial nesta terça-feira, 05 de agosto, em seu perfil do Instagram e TikTok, como forma de agradecimento aos fãs. A apresentação promete reunir sucessos da carreira e muita interação com o público.

Enquanto celebra os números expressivos, o artista também vive um momento de renovação na carreira com o lançamento do projeto “Seresta no Rancho”, gravado recentemente no interior de São Paulo. Com participações especiais de Reginaldo Sama, Lairton e Seus Teclados e Erick Montteiro, o EP aposta em uma estética intimista, combinando o clima rústico do campo ao romantismo que é a marca registrada de Ceian. Quatro faixas do projeto já estão disponíveis, e novas músicas serão lançadas gradualmente nos próximos meses.

Com mais de 490 milhões de views no canal oficial, mais de 700 mil inscritos e 140 mil ouvintes mensais no Spotify, Ceian Muniz segue consolidando sua trajetória como um fenômeno da música romântica brasileira, misturando arrocha, sertanejo e moda de viola com personalidade e carisma.