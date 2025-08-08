Chico César revisita suas raízes em remix de “Mama África” com Jake Savona
O projeto musical estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm
Celebrando os 30 anos do lançamento da histórica "Mama África", Chico César une forças com o produtor Jake Savona para apresentar a versão especial “Mama África (Savona Mix)”. Lançada originalmente no primeiro álbum do paraibano, “Aos Vivos” (1995), a faixa rapidamente se tornou um grande sucesso em todo o Brasil, projetando o artista nacionalmente e consolidando sua carreira como cantor, compositor e instrumentista. “Mama África (Savona Mix)” estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.
Com uma nova roupagem que mescla a MPB original a elementos da world music e grooves contemporâneos, o remix ganha vida em um videoclipe gravado em Catolé do Rocha, cidade natal do artista, que traz moradores locais como protagonistas do audiovisual.
“Fazer parte dos 30 anos de ‘Mama África’ ao lado do Chico é uma honra imensa. A ideia, desde o início, foi valorizar a essência da composição original, acrescentando novos elementos que refletem nossas influências e vivências atuais. Esse projeto tem muita alma e coração, e espero que todos sintam a mesma emoção que nós sentimos ao gravar em Catolé do Rocha”, comenta Jake Savona, produtor musical e multi-instrumentista britânico.
Além do clipe, será lançado o mini-documentário intitulado “Béradêro”, que registra o reencontro emocionante de Chico César com suas origens e destaca o impacto cultural e social que a música ainda exerce. O projeto marca um momento especial na trajetória do artista, celebrando seu legado e a vitalidade contínua de sua obra por meio de uma colaboração internacional e criativa com Jake Savona e o Xeque Mate Estúdios.
Sobre Chico César: Um dos nomes mais emblemáticos da música popular brasileira, Chico César é cantor e compositor reconhecido mundialmente por suas letras contundentes, musicalidade diversa e ativismo cultural. Sua carreira de mais de 30 anos é repleta de clássicos como "Mama África", "À Primeira Vista" e "Deus Me Proteja", consolidando-o como um ícone da cultura brasileira contemporânea.
Sobre Jake Savon: Produtor musical e multi-instrumentista britânico radicado no Brasil, Jake Savona é conhecido por suas produções inovadoras que misturam world music, reggae e música eletrônica com sonoridades locais. Suas colaborações internacionais e remixes já alcançaram grandes audiências globais, destacando-o como um artista sensível e criativo.
