Churrasco On Fire, da dupla Fernando e Sorocaba, desembarca em Cascavel com open churras premium O Churrasco On Fire, o evento gastronômico musical da dupla Fernando e Sorocaba, promete uma experiência inesquecível em Cascavel Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 18h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h25 ) twitter

O Churrasco On Fire, o evento gastronômico musical da dupla Fernando e Sorocaba, promete uma experiência inesquecível em Cascavel! A edição será realizada no sábado, dia 29 de março, a partir das 15h, no Autódromo de Cascavel. Prepare-se para uma tarde repleta de boa música, open churras de alta qualidade e grandes surpresas. Os ingressos já estão à venda e são limitados: link para ingressos.

O Churrasco On Fire, que combina open churras premium com show de três horas dupla Fernando e Sorocaba e experiências inéditas, se transformou na verdadeira Fábrica do Churrasco! Além de um open churras ainda mais premium, o festival terá o maior palco itinerante da América Latina e ações especiais.

"Cada edição do Churrasco On Fire é única, e estamos preparando algo muito especial para Cascavel. O público pode esperar uma experiência completa, com muita música, novidades e um open churras impecável", destaca Fernando.

O maior palco itinerante da América Latina

O Churrasco On Fire tem o maior palco itinerante da América Latina com 12 espaços distintos posicionados em pontos estratégicos do evento. A fragmentação inédita do palco permite uma proximidade do público com Fernando e Sorocaba, criando uma dinâmica imersiva especial e única no Brasil. No Churrasco On Fire, esqueça a ideia de um único espaço principal para a apresentação. Aqui, o palco é movimento, é presença, é altura, é arte e inovação.

“A gente irá levar o Churrasco On Fire para cidades muito especiais e vamos trazer momentos diferentes, que vão desde competições até experiências imersivas, para que o público saia impactado com tudo que viveu na nossa Fábrica do Churrasco. Posso garantir, com toda certeza, que quem estiver nesse evento participará de algo único e que foi muito sonhado. Simbora para o melhor churrasco da sua vida", conta Sorocaba.

O show da dupla Fernando e Sorocaba começará no ponto mais alto do cenário principal, a mais de 10 metros de altura. Esse não será um palco comum — ele se move, tem andares, ativações únicas e se conecta com outras estruturas espalhadas pelo evento. Não existe "caixa cênica"; tudo pode ser usado no Churrasco On Fire. Do início ao fim, o público terá sempre uma visão especial da apresentação.

Durante todo o show, Fernando prepara ao vivo o seu tradicional arroz carreteiro em um espaço especial no palco principal, oferecendo uma experiência gastronômica única ao público. Com uma visão privilegiada, o carreteiro do Fernando irá unir sabor e espetáculo em uma performance autêntica e interativa.

A Máquina do Churrasco: a revolução do open churras ao vivo

Uma das grandes estrelas do evento é o churrasco premium! O open churras do Churrasco On Fire conta com cortes nobres como picanha, ancho, chorizo, brisket, costela fogo de chão, chicken lollipop, cortes suínos da Frimesa, hambúrgueres acompanhados de clássicos como pão de alho, farofa, massas, legumes grelhados e a tradicional sobremesa de panqueca de doce de leite preparados com maestria pelo Team On Fire — um seleto grupo de mestres churrasqueiros que levam a essência do fogo e da brasa para cada edição. Esses especialistas são responsáveis por transformar o churrasco em uma experiência sensorial única, garantindo sabor e qualidade inigualáveis.

Se há um coração pulsante neste evento, ele bate dentro da Máquina do Churrasco. A carreta gourmet de 40m² fechada e 350m² aberta, criada pela dupla Fernando e Sorocaba, Camaleão Cenografia e Artmill exclusivamente para o festival, evoluiu e se tornou uma verdadeira atração gastronômica. Aqui a dupla e o Team On Fire irão levar o entretenimento para dentro do espaço gourmet único, elevando a performance do churrasco.

No primeiro andar, os parrilleros dominam as brasas com cortes premium que descem por esteiras, remetendo às grandes fábricas onde a produção é arte. No segundo andar, hambúrgueres são preparados com perfeição e entregues para o público em uma esteira que vai do segundo para o primeiro andar. Destaque para uma roda gigante de cortes especiais sobe e desce, exibindo cada detalhe do processo. A própria carreta se transforma em palco, posicionada estrategicamente no meio do público, tornando o churrasco parte essencial do espetáculo. Aqui o calor das brasas se mistura à energia da performance.

Tecnologia e interatividade: o futuro do entretenimento

O Churrasco On Fire - A Fábrica do Churrasco traz em 2025 um espetáculo visual impressionante e a tecnologia se aprimora ainda mais para garantir conforto e imersão total. Seis braços mecânicos, simétricos e com iluminação sincronizada, se movimentam no teto da tenda em um jogo coreografado de luzes e estrutura. Eles sobem e descem em um movimento preciso, criando um efeito visual dinâmico e futurista.

O projeto tem direção criativa de Sorocaba e da Camaleão Cenografia, empresa especializada no desenvolvimento de projetos cenográficos e criação de experiências para marcas e eventos.

Fernando assina a produção musical. O show de três horas terá um repertório inédito, pensado exclusivamente para o festival. As músicas vão criar uma atmosfera única na Fábrica do Churrasco. A fusão perfeita entre o som, palcos e tecnologia transforma cada segundo em uma imersão, tornando a experiência ainda mais especial para cada pessoa.

Outra grande inovação é a presença da nova Ford F-150, a maior picape do mundo, em um palco exclusivo. Em 2024, a dupla surpreendeu ao entrar dirigindo o veículo. Agora, Fernando e Sorocaba prometem uma interação ainda mais grandiosa em parceria com a Ford.

Churrasco On Fire em Cascavel

Data: 29 de março

Horário: A partir das 15h

Local: Rod. Br 277 Km 592 A 595, 1250 - Cascavel Velho, Cascavel - PR

Ingressos: https://byma.com.br/event/ 6761c3597a7314000ca623bc