Churrasco On Fire, da dupla Fernando e Sorocaba, retorna a Araçatuba pelo quarto ano Pelo quarto ano consecutivo, o festival Churrasco On Fire desembarca em Araçatuba, interior de São Paulo, reunindo gastronomia de alto... Cartão de Visita|Do R7 23/04/2025 - 20h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pelo quarto ano consecutivo, o festival Churrasco On Fire desembarca em Araçatuba, interior de São Paulo, reunindo gastronomia de alto padrão e música em uma proposta única. Idealizado pela dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, o evento será realizado no próximo sábado, 26 de abril, a partir das 15h, no Botânico Hotel Fazenda, e promete uma edição com estrutura inédita, ativações interativas e o tradicional open churras premium.

Mais do que um show, o Churrasco On Fire se apresenta como uma verdadeira “Fábrica do Churrasco” — conceito que guia toda a ambientação e dinâmica do festival. Com um palco itinerante considerado o maior da América Latina, o evento rompe com o formato tradicional de apresentações fixas. São 12 espaços interligados que possibilitam uma experiência visual e sonora imersiva. A apresentação de Fernando e Sorocaba tem duração de três horas e começa no ponto mais alto da cenografia, a mais de 10 metros de altura.

A experiência gastronômica é um espetáculo à parte. Durante o show, Fernando prepara ao vivo seu arroz carreteiro sobre o palco, em um espaço gourmet que aproxima ainda mais artista e público. Outro destaque é a chamada Máquina do Churrasco — uma carreta gourmet com mais de 390m² de área total, equipada com esteiras, roda-gigante de carnes e estações de preparo para cortes como picanha, brisket, costela fogo de chão e hambúrgueres artesanais.

A cenografia, com direção criativa de Sorocaba e da Camaleão Cenografia, aposta em elementos futuristas e tecnológicos. Braços mecânicos com luzes sincronizadas se movimentam pela tenda principal, criando um ambiente cenográfico dinâmico e envolvente. Já o repertório musical, sob curadoria de Fernando, é exclusivo para o festival.

‌



Além das atrações principais, a edição 2025 contará com ativações de marca, como a parceria com a Ford para a exibição da nova F-150. Em 2024, a entrada da dupla no palco a bordo do veículo foi um dos momentos mais marcantes do evento. Neste ano, a ação será ainda mais integrada ao espetáculo.

No cardápio, o open churras premium será novamente protagonizado pelo Team On Fire — equipe especializada que acompanha o festival por todo o país. Entre os destaques estão cortes como chorizo, chicken lollipop e costela fogo de chão, além de acompanhamentos como massas, legumes grelhados, pão de alho e panqueca de doce de leite.

‌



Combinando entretenimento, inovação e gastronomia, o Churrasco On Fire se consolida como um dos principais festivais do país. Para os idealizadores, cada edição é uma oportunidade de surpreender. “Criamos um conceito que vai muito além da música”, afirma Sorocaba. “O evento é um grande encontro de sabores, emoção e interatividade com o público”, complementa Fernando.

Serviço – Churrasco On Fire Araçatuba

‌



Data: Sábado, 26 de abril

Horário: A partir das 15h

Local: Botânico Hotel Fazenda – Av. Flora Brasiliana, Alvorada, Araçatuba – SP

Ingressos: byma.com.br/event/ 67a13f60f77bdf000cd3521c