Claptone colabora com Sea Girls no novo single “Put Your Love On Me” Em "Put Your Love On Me", Claptone se une aos pesos pesados do indie Sea Girls para entregar um hino que permanece com você muito tempo... Cartão de Visita|Do R7 29/04/2025 - 16h01 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Em "Put Your Love On Me", Claptone se une aos pesos pesados do indie Sea Girls para entregar um hino que permanece com você muito tempo depois de acabar. No centro da música está uma história de amor moderna — frágil, mas intensa — contada por meio de uma letra profundamente poética e uma performance vocal inconfundível de Henry Camamile, que atinge direto o coração.

Envolta em melodias e texturas atmosféricas, a canção constrói um universo imersivo de desejo, esperança e libertação, onde cada detalhe — do beat com pegada analógica à entrega vocal arrebatadora — provoca emoções.

Mas "Put Your Love On Me" é tão poderosa quanto delicada — potencializada por ritmos pulsantes, com uma produção que convida ao movimento. É uma música feita para as pistas, mas carregada com o peso emocional de uma confissão.

‌



Este é Claptone em sua forma mais emotiva, ousada e inovadora — reafirmando seu lugar como um artista que rompe barreiras e compreende tanto a euforia da pista de dança quanto a intimidade de um coração partido. E com este lançamento, um novo capítulo começa.

Claptone online:

Web Deezer Instagram X Facebook TikTok