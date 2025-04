Clipe de Oruam bate 100 milhões de views em três meses “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim” acumula 250 milhões de plays totais Cartão de Visita|Do R7 08/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h46 ) twitter

O rapper Oruam continua em ascensão no cenário musical, agora com uma nova conquista: o clipe de “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim” acaba de bater 100 milhões de views no YouTube em três meses. Este feito, somado aos streams no Spotify e demais plataformas, leva o número total de reproduções da faixa a impressionantes 250 milhões, consolidando ainda mais seu status de um dos maiores nomes da nova geração do trap.

“Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, que se consagrou como um dos hits do Carnaval, permaneceu várias semanas no Top 1 do Spotify e foi a mais tocada de janeiro na plataforma. Além disso, o sucesso da canção alavancou ainda mais o seu recém-lançado álbum “Liberdade”, que figurou no Top 5 dos mais ouvidos globalmente no fim de semana de estreia. A faixa “Lei Anti O.R.U.A.M”, presente no disco, também segue nos rankings das mais tocadas do país, na posição #7, com mais de 45 milhões de play totais.

Com cerca de 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Oruam se consolidou como um dos maiores nomes da nova geração do trap. No aguardado e recém-lançado álbum “Liberdade”, o artista mistura vivências pessoais com profundas reflexões sobre a realidade da periferia, oferecendo um trabalho que vai além da música – é um reflexo de sua jornada, desafios e conquistas. O projeto conta com colaborações de peso, como Orochi, Borges, Chefin, MC Poze do Rodo, MC Cabelinho, Vinicin, Safira, entre outros.

“Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim” - Oruam feat Zé Felipe, MC Tuto, Rodrigo do CN

Assista aqui: https://www.youtube.com/watch? v=sIkIzcYpouA