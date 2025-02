Clipe de “Sinceramente”, de Marcelo Gross, em versão desplugada chega hoje, 31, ao YouTube Registro acústico de uma das canções mais conhecidas do artista faz parte do EP “Piano, Violão e Gross” Cartão de Visita|Do R7 31/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h46 ) twitter

Registro acústico de uma das canções mais conhecidas do artista faz parte do EP “Piano, Violão e Gross”

O cantor Marcelo Gross lançou nesta sexta-feira, 31, em suas redes sociais o clipe de “Sinceramente”, uma das mais conhecidas de sua carreira e que faz parte do EP “Piano, Violão & Gross”, lançado recentemente.

Assista: https://www.youtube.com/watch? v=QQFcXMxf6-4

Gravado ao vivo na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul em agosto do ano passado durante o talk-show de lançamento do livro “Grosswords”. O EP conta com três dos maiores hits do cantor e compositor gaúcho: “Quase Fui”, “Sinceramente” e “Dia Perfeito”. Acompanhado por Mari Kerber no piano, o destaque destas versões acústicas na Biblioteca é o diálogo do violão de Gross com o piano. A desenvoltura de Mari Kerber permitiu a Gross repaginar a dinâmica das canções com a leveza de cordas e teclas como nos melhores arranjos desplugados.

GROSS: explorando novas nuances sonoras

Resenha por JIMI JOE (Janeiro 2025)

O arcabouço musical de Marcelo Gross é amplo em todos os sentidos, seja em termos de quantidade ou em variações de gêneros musicais. Incansável explorador desse cabedal sônico, Gross dedica-se agora a explorar os limites e possibilidades de sua própria obra no EP Piano, Violão & Gross. Nesse formato que remete à música de câmera, Gross dá continuidade às obras que vem entregando ao público através do selo Imã Records.

Ao fazer uma redução das canções “Dia Perfeito”, “Sinceramente” e “Quase Fui” para o formato intimista de voz, piano e violão, Gross nos revela justamente o cerne dessas canções. Como os bons chefs de cozinha, Gross sabe o ponto certo dessa redução. E assim ele nos revela a essência dessas obras. A exemplo de Chopin, que não precisava mais que um piano e seu talento na construção de seus Noturnos e Estudos, Gross convida o público a compartilhar desse despojamento que acaba mostrando que as canções desse EP possuem autonomia suficiente para se sustentar nessa nova ótica proposta.

Ficha Técnica

“Piano, Violão & Gross” – Marcelo Gross Acústico na Biblioteca

Gravação: Celito Borges e Rafael Pacheco da Silva

Mixagem: Fernando Dimenor

Masterização: Marcos Abreu

Fotografias: Fabrício Simões

Vídeos e edições: Cláudio Veríssimo

Supervisão Fonográfica: Isabel Vargas

Produção Executiva: Antonio Meira

Lançamento Ímã Records

Agradecimento especial: Biblioteca Pública do Estado do RS

Ana Maria Souza e toda a equipe.