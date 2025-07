Coletivo neozelandês Leisure lança novo single “Dominoes” Novo álbum Welcome to the Mood será lançado em 12 de setembro. O disco destaca a liberdade criativa e a vivência de uma banda que evolui... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h57 ) twitter

Novo álbum Welcome to the Mood será lançado em 12 de setembro. O disco destaca a liberdade criativa e a vivência de uma banda que evolui com propósito autêntico

Hoje, o coletivo soul-eletrônico de Auckland, LEISURE, lança seu novo single “Dominoes”, uma faixa envolvente, guiada por batidas marcantes, que acende como a faísca de se apaixonar. A banda comenta sobre o significado da música: “‘Dominoes’ destaca a natureza cíclica do amor, em que cada momento, seja de alegria ou de dificuldade, contribui para a profundidade da conexão. Cada queda, como dominós, aproxima ainda mais o casal, fazendo com que o amor pareça ao mesmo tempo inevitável e sempre novo. A música celebra a beleza de amar uma única pessoa infinitamente, onde cada dia parece ser mais uma vez o primeiro em que você se apaixona por ela.”

“Tivemos uma oportunidade única na vida de passar um tempo no lendário Taliesin West, do arquiteto modernista Frank Lloyd Wright”, acrescenta a banda. “O clipe de ‘Dominoes’ é uma explosão visual do tempo que passamos nesse espaço tão único e de outro mundo”.

“Dominoes” é o lançamento mais recente do próximo álbum de estúdio da banda, Welcome To The Mood, que será lançado em 12 de setembro de 2025. No quinto disco da carreira, o sexteto que desafia gêneros refina sua estética soul de queima lenta em um novo capítulo radiante — enraizado na coletividade, na liberdade criativa e na vivência de uma banda que evolui com propósito autêntico. A banda também adotou uma abordagem mais orgânica e voltada para gravações ao vivo em Welcome To The Mood. O grupo explica: “Depois de ter feito mais shows do que nunca com o último álbum, queríamos trazer mais do elemento ao vivo para o processo, então usamos menos trechos de bateria e loops em comparação com os discos anteriores e gravamos ao vivo”.

Eles seguiram expandindo seu som ao convidar músicos especializados — seções de cordas, metais, pianos e backing vocals — levando as possibilidades sonoras além das habilidades individuais de cada integrante. Ainda assim, no centro de tudo, o álbum permanece profundamente pessoal. Escrito em refúgios isolados, as faixas carregam a tranquilidade do escapismo, ao mesmo tempo em que revelam uma nova confiança em se entregar emocionalmente.

Tematicamente, Welcome To The Mood é um rico tecido sonoro, entrelaçado com fios de autenticidade, humanidade e celebração criativa. Liricamente, o álbum explora experiências universais — amor, perda, conexão, esperança e propósito — extraídas do cotidiano, mas apresentadas na paleta única do LEISURE, com tons exuberantes e grooves relaxados. As faixas são ancoradas na realidade, mas elevadas por uma paisagem sonora que soa ao mesmo tempo nostálgica e futurista, refletindo o espírito de Frank Lloyd Wright, cujo Taliesin West serviu como inspiração literal e simbólica durante a jornada visual do álbum. Ao escolher o Taliesin West como cenário, o LEISURE presta homenagem ao gênio arquitetônico de Wright e reforça sua visão de que a arte — seja por meio da arquitetura ou do som — tem um papel vital em enriquecer a vida cotidiana.

A banda acrescenta: “É incrível como, mesmo em 2025, os espaços que Frank Lloyd Wright construiu em 1937 ainda parecem futuristas e nostálgicos ao mesmo tempo — esse também é um objetivo para a nossa música. A inspiração dele em criar espaços para criatividade e conexão é algo que também compartilhamos.”

Após o lançamento do álbum, a banda cairá na estrada pela Europa e América do Norte com uma turnê de outono que começa em outubro com uma apresentação no Austin City Limits Festival. A agenda inclui paradas em Nova York (Terminal 5), Toronto (The Concert Hall), Chicago (Vic Theater), Los Angeles (The Novo), Vancouver (Commodore), Londres (Roadhouse), Paris (Bataclan), Berlim (Huxley’s), entre outras.

Em um mundo obcecado por gratificação instantânea e sucesso da noite para o dia, o LEISURE tem tomado o caminho mais tranquilo. Os seis membros (e amigos) se reuniram em 2015 durante uma viagem espontânea pela costa oeste acidentada da Nova Zelândia. Naquela época, cada um já havia passado anos enfrentando as engrenagens apertadas da indústria musical de forma independente. Individualmente, cinco deles são compositores, produtores e criativos premiados. Juntos, decidiram criar um novo paradigma musical: cortar o desnecessário, aproveitar a jornada e, acima de tudo, manter a vibe LEISURE.

Welcome To The Mood sucede o aclamado álbum de 2023, Leisurevision, que recebeu elogios da BBC, Rolling Stone, KCRW, entre outros. Com mais de 530 milhões de streams, participações em festivais como Lollapalooza, M3F, a próxima edição do ACL, além de shows esgotados como atração principal na Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, Europa e Estados Unidos, eles estão definitivamente fazendo algo certo.

Welcome To The Mood Sundown Diamonds Missing You The Colour of the Sound Dominoes Beach House Tenderness Desert Moon Sky One in a Million

