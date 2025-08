Com -2.1ºC e forte geada, Monte Verde (MG) registra temperatura negativa pelo 2º dia seguido Distrito de Camanducaia voltou a ficar com as suas paisagens congeladas; Inmet confirma vilarejo mineiro como o segundo lugar mais... Cartão de Visita|Do R7 04/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h38 ) twitter

Distrito de Camanducaia voltou a ficar com as suas paisagens congeladas; Inmet confirma vilarejo mineiro como o segundo lugar mais frio do Brasil nesta quinta-feira

Em uma semana gelada no tradicional destino turístico do Sul de Minas, Monte Verde viu, nesta quinta-feira, os seus termômetros despencarem abaixo de 0ºC pelo segundo dia consecutivo. As estações meteorológicas locais registraram a temperatura média mínima de -2,1º, sendo que uma delas chegou a indicar -2,5ºC. O distrito de Camanducaia voltou a contar com intensa geada, que mais uma vez deixou as paisagens da natureza local esbranquiçadas.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) considerou, pelas medições de suas estações, que a menor temperatura registrada na localidade mineira, até o início da manhã, foi de -1,9ºC, e confirmou o lugar como o segundo mais frio do Brasil nesta quinta, ficando atrás apenas de General Carneiro (PR), com -2º6C.

As informações foram confirmadas pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) e por Nelson Pacheco, conhecido como Senhor do Tempo no vilarejo, onde o empresário faz medições meteorológicas há 25 anos.

Essa também é quarta vez no ano em que o distrito de Camanducaia tem os seus termômetros apontando temperaturas negativas. Anteriormente, havia sido atingido por um frio intenso de -2,6ºC na última quarta-feira, de -0,3ºC no dia 16 de julho e de -3ºC em 25 de junho.

A condição extrema desta quinta-feira fez com que diversas partes da encantadora natureza local ficassem congeladas, o que já havia acontecido no dia anterior no destino mineiro.

E a previsão do tempo projeta novos dias gelados em Monte Verde. O The Weather Channel aponta que as temperaturas mínimas vão variar de 6ºC a 9ºC entre sexta-feira e domingo, sendo que a máxima não passará dos 22ºC neste período, segundo as indicações deste momento do canal meteorológico.

