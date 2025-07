Com a chegada do frio, Monte Verde está preparada para receber turistas nas férias de julho Com a chegada do inverno e o recesso escolar, Monte Verde (MG) desponta como um dos destinos mais procurados por casais e famílias... Cartão de Visita|Do R7 07/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a chegada do inverno e o recesso escolar, Monte Verde (MG) desponta como um dos destinos mais procurados por casais e famílias em busca de descanso, lazer e experiências inesquecíveis nas montanhas. Localizado na Serra da Mantiqueira, a cerca de 170 km de São Paulo, o distrito de Camanducaia oferece uma experiência completa com muita natureza, gastronomia típica e hospedagens cheias de estilo para quem deseja aproveitar o frio com conforto.

Entre os programas imperdíveis estão as trilhas que levam à Pedra Redonda e à Pedra Partida, que revelam vistas espetaculares da região. Os dias frios também convidam para saborear fondues fumegantes, trutas frescas, queijos artesanais, cachaças mineiras e chocolates locais. A produção artesanal de cervejas e vinhos tem crescido e conquistado paladares exigentes, sendo outro atrativo para os visitantes.

Para aproveitar tudo isso com muito charme, duas pousadas se destacam por sua localização privilegiada, conforto e hospitalidade. A Pousada Pedras e Sonhos, por exemplo, impressiona com sua vista panorâmica das montanhas, que pode ser apreciada diretamente da varanda privativa das suítes. Com lareira, banheira de hidromassagem e ar-condicionado quente e frio, os quartos são ideais para momentos românticos a dois, com total privacidade e uma atmosfera que abraça o clima serrano.

Já a Pousada Jardim da Mantiqueira está cercada por um lindo jardim e proporciona um ambiente tranquilo e acolhedor. Seus chalés oferecem aquecimento, banheira de hidromassagem e ar-condicionado em algumas unidades, além de estrutura com carregador para carros elétricos — um diferencial que une conforto e compromisso com a sustentabilidade.

‌



Ambas as pousadas servem um caprichado café da manhã com produtos frescos e regionais e contam com acesso fácil por via pavimentada, o que garante praticidade mesmo nos dias mais frios e chuvosos.

Mais informações e reservas: www.pedrasesonhos.com.br e www. pousadajardimdamantiqueira. com.br