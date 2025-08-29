Com apenas um ano e meio de carreira, CountryBeat se apresenta duas vezes na 70ª Festa do Peão Dupla performou na Arena e no Camping, trouxe sucessos consagrados e novidades, enquanto suas músicas dominam as paradas de sucesso... Cartão de Visita|Do R7 29/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h38 ) twitter

Dupla performou na Arena e no Camping, trouxe sucessos consagrados e novidades, enquanto suas músicas dominam as paradas de sucesso

Cartão de Visita - Entretenimento

Eles são o momento! Com apenas um ano e meio de carreira, a dupla CountryBeat marcou presença em dose dupla na 70ª Festa do Peão de Barretos. Na noite de quinta-feira (23), subiram ao palco montado no centro da Arena para um show surpresa logo após a gravação do DVD de Ana Castela. A energia tomou conta do público, que cantou junto um setlist recheado de sucessos e novidades, entre eles “Os Rodeio Tá Chegando”, “Gerente da Sicredi”, “Pampa”, “Sonho Dela”, “Medley das Camionetes” e o hit “Um Maluco Cowboy”.

Além disso, o CountryBeat vem colhendo grandes resultados. Duas de suas músicas entraram no TOP 100 Brasil do Spotify: “Um Maluco Cowboy”, que está em alta no Barretão, com mais de 15 mil criações nas redes sociais e alcançando a posição #86, e “Apaixona Muita Gente”, parceria com Rio Negro & Solimões, que aparece em #99. Esses marcos reforçam o crescimento constante da dupla e sua força em conquistar novos fãs em todo o país.

“Vocês tem noção do que aconteceu ontem a noite? Nós tocamos na Arena do Barretão, eu ainda estou sem acreditar em tudo que vem acontecendo com a gente. Sempre foi um sonho tocar em Barretos, e ter essa oportunidade de ver o público cantando as músicas com a gente foi uma sensação surreal, não tem nem explicação!”. compartilha Leo Souzza.

‌



Mateus Felix complementa: “Tudo isso aconteceu em uma noite em que ainda tivemos duas músicas entrando no TOP 200. É muito gratificante ver nossos sonhos se tornando realidade. Lutamos muito para chegar até aqui e só temos a agradecer aos fãs e a todos que curtem e escutam o CountryBeat.”

Para fechar a participação na Festa do Peão de Barretos com chave de ouro, nesta sexta-feira (29), o CountryBeat ainda faz um show exclusivo no Camping da festa, prometendo agitar o público antes da programação principal na Arena. Um momento especial que consolida mais uma etapa importante na trajetória da dupla.