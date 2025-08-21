Com Bell Marques, Saulo e Banda Eva, RP Folia reforça identidade do axé em Ribeirão Preto Evento acontece no dia 27 de setembro no Estádio Palma Travassos e reúne grandes ícones da música baiana Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento acontece no dia 27 de setembro no Estádio Palma Travassos e reúne grandes ícones da música baiana

Kevyn Pereira

O RP Folia chega à sua terceira edição reafirmando o axé como protagonista de uma das maiores festas da região. Mais do que um ritmo, o gênero que nasceu na Bahia e conquistou o Brasil se tornou símbolo de celebração, diversidade e energia coletiva. E em 2025, quando o axé completa 40 anos de história, o evento em Ribeirão Preto se transforma em palco de um marco cultural que celebra a força e a permanência desse movimento musical que revolucionou a música baiana e brasileira.

Inspirado nos tradicionais carnavais fora de época, o RP Folia conecta Ribeirão Preto ao circuito das micaretas nacionais, ao lado de eventos consagrados como o Folianópolis. A festa, que acontece no dia 27 de setembro, no Estádio Palma Travassos, promete cerca de nove horas ininterruptas de música, atraindo foliões de diferentes regiões do país.

O axé como identidade cultural do evento

‌



O RP Folia de 2025 acontece em um ano simbólico, quando o axé completa 40 anos de história. Nascido em Salvador, o gênero rompeu fronteiras, conquistou multidões e se firmou como uma das expressões culturais mais marcantes do país, unindo influências afro-baianas, percussivas e populares. Em Ribeirão Preto, o evento recupera essa tradição, devolvendo à cidade a energia que por anos a consagrou como palco de grandes micaretas.

“Trazer os grandes nomes do axé para o RP Folia é valorizar um movimento que ultrapassa fronteiras e gerações. É uma música que conecta e transforma a experiência do público em algo único, que só o carnaval baiano e suas micaretas conseguem proporcionar”, destaca Cristiano Rezende, organizador do evento.

‌



Grandes atrações nos trios

Ícone do axé brasileiro, a Banda Eva retorna ao RP Folia com um show especial que marca seus 45 anos de trajetória. No trio elétrico, o grupo promete sucessos como “Eva”, “Beleza Rara” e “Vem Meu Amor”, além de apresentar em primeira mão um trecho de sua nova música, prevista para o fim do ano.

‌



Depois de arrastar uma multidão na edição passada, Bell Marques volta a Ribeirão Preto como um dos grandes símbolos do axé, levando o clima contagiante da Bahia com clássicos como “Diga Que Valeu”, “Voa Voa” e “Selva Branca”.

Já Saulo Fernandes estreia no RP Folia com a força do axé contemporâneo. Com mais de duas décadas de carreira e forte conexão com o público, o cantor apresenta sucessos como “Raiz de Todo Bem”, “Preta” e “Outra Vez”, reforçando a ponte entre tradição e renovação.

Estrutura e ingressos

O público poderá escolher entre dois setores para viver a experiência do RP Folia. No Bloco, os foliões acompanham de perto os trios elétricos, sentindo toda a energia do carnaval de rua. Já no Camarote, a festa ganha uma atmosfera exclusiva, em espaço elevado com vista privilegiada do circuito, bares e banheiros próprios, além de área de descanso para garantir mais conforto. Os ingressos estão disponíveis no site oficial www.blueticket.com.br e também podem ser adquiridos presencialmente na academia Bodytech, no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.