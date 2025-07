Com Claudio Amado, premiado espetáculo “Improvisa Comigo Esta Noite” volta aos palcos Solo de improvisação de coautoria da plateia faz curta temporada, de 13 de agosto a 10 de setembro, com sessões às quartas-feiras,... Cartão de Visita|Do R7 31/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h37 ) twitter

Solo de improvisação de coautoria da plateia faz curta temporada, de 13 de agosto a 10 de setembro, com sessões às quartas-feiras, às 19h30, no Centro do Rio

O espetáculo “IMPROVISA COMIGO ESTA NOITE” volta em cartaz no Teatro Glauce Rocha, no Centro, com sessões somente nas quartas-feiras, às 19h30, de 13 de agosto a 10 de setembro. Sozinho no palco, o ator Claudio Amado conta com a participação espontânea da plateia para criar cinco cenas inéditas e improvisadas a cada noite. Os espectadores, que se tornam coautores do espetáculo, têm a oportunidade de contribuir com a dramaturgia de diversas formas: seja cantando uma canção em conjunto, representando a voz de Deus, movimentando o corpo ou até mesmo utilizando a lanterna de seus celulares.

Apesar de ser uma peça interativa, participa quem quiser. As cenas são criadas em parceria com o coletivo dos espectadores de cada noite. Ninguém é escolhido ou chamado ao palco. Todos interagem sentados em suas poltronas. Não existe “cena de plateia”, mas sim “cenas com plateia”. É uma obra teatral única e coletiva, onde o autor e o intérprete estão presentes e criando tudo ali juntos, na hora.

- Nos estádios esportivos o público canta, grita, faz olas, torce, solta fogos, agita bandeiras, e pode fazer quase tudo. Nos shows de música o público canta, pula, levanta os braços e acende os celulares. Por que no teatro só se pode rir e bater palmas? Eu queria libertar os espectadores e, ao mesmo tempo, ter um parceiro para criar as histórias comigo - enfatiza Claudio Amado.

‌



Com 30 anos de trajetória artística e 20 anos dedicada ao improviso, este é o 37º espetáculo de improvisação de sua carreira, mas pela primeira vez estará sozinho no palco, guiado o tempo todo pela plateia.

- Neste espetáculo, eu sou o intérprete de um “Dramaturgo-Coletivo”, como diz Augusto Boal no seu livro “Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas” - conclui.

‌



IMPROVISA COMIGO ESTA NOITE estreou em novembro de 2023, na Colômbia, durante a 5ª edição do CUNDIMPRO, festival internacional de improvisação. Em 2024 estreou no Rio de Janeiro em celebração aos 20 anos de atividades da Cia. Teatro do Nada, grupo pioneiro do Teatro de Improviso no Brasil, cumprindo temporadas no CCJF, Teatro Glauce Rocha, Ziembinski e Sala Murilo Miranda, e ganhando os prêmios de Melhor Espetáculo e Melhor Improvisador no 2º IMPRO GRAND PRIX e o prêmio de Melhor Direção de Monólogo no V FESTAR. Segundo Claudio Amado, a interatividade e a participação dos espectadores são os diferenciais do espetáculo.

- É impressionante como o público, de todas as idades, participa espontânea e efusivamente de todas as cenas. É como se descobrissem um brinquedo novo, um tipo diferente de teatro no qual eles podem participar o tempo todo, interferir e ajudar na construção das histórias. Até mesmo a estreia na Colômbia, falando em portunhol, foi assim também, histeria pura. Parece mais um público de show de rock ou de partida de futebol do que de uma peça de teatro - destaca.

‌



A ideia do formato surgiu em 2017 durante uma apresentação do Teatro do Nada na qual a plateia participou espontaneamente de uma cena, fazendo uma figuração como fãs de uma personagem. A partir daí, Claudio começou a pesquisar diferentes possibilidades de interação do público durante toda a performance, não apenas sugerindo temas e títulos no início como acontece normalmente no teatro de improvisação.

Claudio Amado

Claudio Amado é ator, diretor e fundador da Cia Teatro do Nada, pioneira no Teatro de Improvisação no Brasil, que completou 20 anos em 2024. Em 2009 recebeu o Troféu Oscarito de Melhor Ator no Prêmio Estadual de Esquetes de Humor - 2º Festival Internacional de Humor do Rio de Janeiro. Participou de mais de 40 espetáculos de Impro no Brasil, Chile, Costa Rica e Colômbia. Escreveu e publicou dois livros sobre improvisação teatral. Em 2017 fundou a Spontanea, empresa de consultoria que utiliza a Improvisação Aplicada para treinamentos corporativos de grandes empresas e ao desenvolvimento humano. Criador dos formatos JOGOS IMPROSSÍVEIS e IMPRO DRINK, já montado na Colômbia, Guatemala, Peru e Uruguai.

Ficha técnica:

Direção e atuação: Claudio Amado

Trilha sonora: Taiyo Omura

Iluminação: Pedro Garcia

Produção Executiva: Juliana Calafange

Programação Visual: Julio Licks

Fotos: Thiago Facina/Ludmilla Coelho

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Serviço:

Onde: Teatro Glauce Rocha

Endereço: Av. Rio Branco, 179 - Centro

Quando: Quartas, às 19h30 - De 13/08 a 10/09

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Meia-entrada para idosos, estudantes, classe teatral, professores da rede pública ou

particular, PCD, LGBTQIA+ e indígenas.

Venda de ingressos: pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/ evento/improvisa-comigo-esta- noite-teatro-glauce-rocha/ 3031829

ou na bilheteria

Capacidade: 240 lugares

Duração: 60 minutos

Classificação Etária: 12 anos