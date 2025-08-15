Com conceito intimista, Gusttavo Lima lança o álbum "Feito à Mão - Vol. 1" Sempre criando tendências no mercado da música, Gusttavo Lima apresenta seu novo DVD “Feito à Mão – Vol. 1” Cartão de Visita|Do R7 15/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h58 ) twitter

Confira: https://smb.lnk.to/Album- FeitoAMaoVol01

Assista: https://youtu.be/Eida_tf49F8? si=OqEleVdEMi3yPGEn

Sempre criando tendências no mercado da música, Gusttavo Lima apresenta seu novo DVD “Feito à Mão – Vol. 1”. O projeto, que revela o lado mais íntimo do artista, traz nove músicas que já estão disponíveis nas plataformas de áudio e vídeo, com lançamento pela Balada Music e Sony Music.

Após realizar grandes produções para seus álbuns mais recentes, Gusttavo Lima se reinventa ao apostar em um formato que reflete sua essência em cada uma das faixas. Além de assinar a produção do trabalho e abrir as portas do estúdio de sua casa para que os fãs possam conhecer o local onde o álbum foi gravado e idealizado, o Embaixador participa também de algumas composições, a exemplo de “Ainda Tem Amor”.

Outro diferencial é uma ação inédita promovida por Gusttavo Lima que, pela primeira vez, liberou antecipadamente trechos das nove faixas do álbum nas plataformas de vídeos curtos. Com isso, desde a meia-noite do dia 12/08, o público já teve a oportunidade de ouvir e usar os áudios em seus vídeos no Instagram.

“Este projeto foi realmente feito à mão, por isso o nome não poderia ser outro. Durante mais de um ano, me dediquei minuciosamente a cada etapa desse DVD, literalmente do papel aos acordes, participando das composições, dos arranjos e de todos os detalhes. Sem contar que é um álbum 100% feito na minha casa, então ele carrega muito de mim, da minha essência. Tudo foi realizado com muito carinho. Não deixem de conferir”, comenta o artista, que gravou um total de 18 faixas inéditas. O Volume 2, com as nove faixas restantes, também será lançado neste segundo semestre.

Gusttavo Lima “Feito à Mão – Vol. 1”

1 - Ainda Tem Amor

2 - Culpa

3 - Pelo Bem da Minha Saudade

4 - Próximo Tchau

5- Retrovisor

6- Saudade e Cabelos Brancos

7- Sofro e Não Nego

8- Cama e Coração

9- Dizia Meus Amigos

