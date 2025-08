Com mais de 6 milhões de streams, "Caos de Alguém", de Felipe & Rodrigo, estreia em alta Faixa foi disponibilizada em 17 de julho e é mais um hit da dupla Cartão de Visita|Do R7 04/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h18 ) twitter

No último dia 17, Felipe e Rodrigo compartilharam com o público a faixa "Caos de Alguém”. Décimo lançamento do projeto “Nossa Cara”, a canção vem crescendo nos aplicativos de música, onde soma mais de seis milhões de streams. Tanto no Spotify quanto no YouTube, o hit segue em alta, ocupando as posições #11 e #28, respectivamente.

A prévia disponibilizada nas redes sociais já deu uma ideia do sucesso que a música alcançaria. Antes de sua estreia, a canção já tinha mais de 10 mil criações apenas no TikTok.

A composição de Greg Neto, Lucas Ing e Marcelo Henrique se une a setlist recheada de sucessos de Felipe e Rodrigo, como “Errou Tá Errado”, “Banquinho”, “Gosta de Rua” e o primeiro sucesso nacional dos amigos: “Média Boa”.

“A gente fica super feliz de ver essa recepção tão positiva do público. Esse é o nosso terceiro projeto e temos recebido apoio desde o começo. Somos gratos!”, comenta Felipe. Rodrigo completa: “É mais um grande sucesso, e essa é uma conquista não apenas da dupla, ou da equipe, mas de cada um que ouviu, que deu play.”

“Nossa Cara” tem sido um grande sucesso e soma atualmente mais de 130 milhões de reproduções gerais.