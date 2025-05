Com produção de Tadeu, Nuna lança single e clipe “Velha Jaqueta” Canção conta com participação do baterista Bruno Gravetto, do Charlie Brown Jr, e clipe conta com assinatura de Rodrigo Pysi Cartão de Visita|Do R7 17/05/2025 - 00h03 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Canção conta com participação do baterista Bruno Gravetto, do Charlie Brown Jr, e clipe conta com assinatura de Rodrigo Pysi

Cartão de Visita - Entretenimento

Promessa do pop rock nacional, a Nuna está mais afiada do que nunca e vem com tudo em "Velha Jaqueta", faixa que acaba de chegar com produção assinada por Tadeu Patolla, o mesmo nome por trás de clássicos do Charlie Brown Jr. O som vem carregado de peso, atitude e uma mensagem direta sobre mudança, liberdade e ruptura com o que não soma. Com influências que vão de Pitty a CPM 22, passando pelo skate rock visceral do CBJR, a música traz um olhar intenso sobre transformações pessoais e é composta por Manu Fair, Sullivan, Nicko Farolli e Marcelo Ferrara, os integrantes da banda.

“A letra ‘Velha Jaqueta’ expressa sentimentos de insatisfação e busca por liberdade. A música reflete sobre um relacionamento que não alcançou seu potencial e decide partir, encontrando consolo na estrada. Ele rejeita rótulos e regras, preferindo enfrentar novos desafios. A música aborda temas de mudança, a busca por significado e a necessidade de se libertar de situações que não trazem realização”, revela a banda.

Três atos em um

‌



O single já chega com clipe — e não é qualquer um: sob a direção de Rodrigo Psy, que acumula colaborações de peso como videoclipes de Planta & Raiz, Alma Djem, Badi Assad, Julies, entre outros, o vídeo foi gravado em três locações diferentes de São Paulo. Cada cenário traduz uma fase distinta das transições abordadas na letra: da estagnação à ruptura, até o recomeço. A produção audiovisual reflete bem a intensidade e a urgência da faixa, traduzindo em imagens o desejo de seguir em frente.

"Velha Jaqueta" é o segundo lançamento de Nuna em parceria com Pattola, mas não para por aqui. Ainda este ano, a banda finaliza essa fase com mais um single e já iniciou um novo capítulo com o produtor Vini Nalon (Luísa Sonza, Di Ferrero).

‌



Sobre NUNA

A banda NUNA, anteriormente conhecida como Sem Meia, vive nova fase artística com Manu Fair (vocais), Sullivan (bateria), Nicko Faroli (baixo) e Marcelo Ferrara (guitarra) no line-up. A mudança de nome reforça esse novo momento, em que a banda se consolida na cena pop punk rock com um toque moderno, mantendo, no entanto, a essência que conquistou os fãs ao longo dos anos.

‌



Anteriormente, o grupo destacou-se em eventos como o Nova Cena Festival em São Paulo, onde apresentou seu estilo único de pop punk e rock alternativo. Com músicas como "Agridoce" e "A Vida Tem Jeito", a banda compartilhou temas de superação e mudanças, conectando-se de maneira profunda com seu público. O EP lançado em 2023, contendo versões acústicas e originais, fortaleceu a trajetória da banda, mostrando um lado reflexivo e emocional.

Embora o nome tenha mudado, a essência permanece: NUNA continua a explorar o universo do pop punk, mantendo a mesma abordagem de composição e reflexões sobre a música. Agora, no entanto, eles abrem um pouco mais de espaço para influências contemporâneas, evoluindo o som para um formato mais atual, seguindo suas raízes com inspirações em Avril Lavigne, Simple Plan, Charlie Brown Jr., entre outros.

SIGA NUNA NAS REDES: Instagram | Spotify | YouTube