Com quatro grandes nomes do sertanejo, Jaguariúna Rodeo Festival anuncia o line-up da primeira noite Chitãozinho & Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff e Felipe & Rodrigo estão confirmados são atração no dia 19 de setembro e prometem emoção... Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 19h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h43 )

Chitãozinho & Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff e Felipe & Rodrigo estão confirmados são atração no dia 19 de setembro e prometem emoção, nostalgia e muita energia no palco da JRF

Cartão de Visita - Entretenimento

O Jaguariúna Rodeo Festival, etapa mais emblemática do Circuito Sertanejo, anuncia uma abertura histórica de sua edição de 2025, no dia 19 de setembro, com um line-up que reúne nomes consagrados da música sertaneja: Chitãozinho & Xororó, Lauana Prado, Murilo Huff e Felipe & Rodrigo, que sobem ao palco em uma noite que promete marcar gerações.

Celebrando 55 anos de carreira, Chitãozinho & Xororó apresentam a turnê “ChX | Uma História de Sucesso”, com um repertório que mescla clássicos como “Evidências”, “Fio de Cabelo” e “Alô” a lançamentos recentes como “A Tal da Paz”. Já Lauana Prado, que se consolidou como um dos grandes nomes do sertanejo contemporâneo, retorna a Jaguariúna com sua voz marcante e hits como “Cobaia”, “Viva Voz” e o sucesso “Haverá Sinais”, em um show que promete emoção e entrega do começo ao fim.

Inédito no festival, Murilo Huff traz sua potência vocal e um repertório cheio de sofrência, com faixas como “Anestesiado”, “Uma Ex” e “Dois Enganados”, além de trechos especiais do projeto “Ao Vivão”. Estreando também no palco do JRF, a dupla Felipe & Rodrigo, dona do hit mais ouvido de 2024, “Gosta de Rua”, promete um show animado e emocionante, com sucessos como “Pega o Beco”, “Oceano” e “Média Boa”.

‌



“De Chitãozinho & Xororó a Felipe & Rodrigo - donos do maior hit do ano passado - passando por Lauana Prado e Murilo Huff, nosso line-up atravessa gerações e mostra a força do sertanejo. O público pode esperar uma noite linda!”, afirma Gui Marconi, sócio e diretor da Diverti, responsável pelo JRF e pelo Circuito Sertanejo.

O Jaguariúna Rodeo Festival 2025 acontece nos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna, e promete uma programação inesquecível, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites. Os ingressos estão à venda pela Total Acesso e disponíveis em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

‌



Serviço - Jaguariúna Rodeo Festival 2025

Data: 19, 20, 26 e 27 de setembro

‌



Endereço: Red Eventos - Av. Antártica, 1530 - Santa Úrsula, Jaguariúna - SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 36 anos em 2025, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pela Diverti. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo brasileiro na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together - unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços - e a Diverti - empresa com mais de 20 anos de experiência e atuação na indústria do entretenimento - com organizadores de cada uma das etapas do Circuito.