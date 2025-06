Com retrofit, Villa di Mantova fortalece oferta de bem-estar e conforto Em uma propriedade de 1 milhão m² em Águas de Lindóia, o Villa di Mantova Resort Hotel é um convite ao descanso em pleno contato com... Cartão de Visita|Do R7 17/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h16 ) twitter

Em uma propriedade de 1 milhão m² em Águas de Lindóia, o Villa di Mantova Resort Hotel é um convite ao descanso em pleno contato com a natureza. Como o primeiro resort “benessere” do Brasil, apresenta uma proposta focada em bem-estar junto ao autêntico charme do interior da Itália.

Para aprimorar ainda mais a experiência dos hóspedes, o hotel passou por um retrofit. Os “rifugios” (como são chamadas as acomodações do Villa di Mantova) na categoria Benessere ficaram ainda mais confortáveis com a modernização de todos os banheiros. Também foi inserido no retrofit um espaço “office”, seguindo a tendência atual de trabalho remoto.

No total, o Villa di Mantova conta com apenas 64 “rifugios”, garantindo um ambiente de mais exclusividade. Intimistas e aconchegantes, cada uma das acomodações faz você se sentir em uma vila campestre italiana, com vista para a natureza, estacionamento privativo, travesseiros com duas densidades diferentes, chuveiro abastecido com a água mineral das fontes do resort e amenities exclusivos. Além disso, o “rifugio” Giardino é equipado com lareira.

No Villa di Mantova, é possível fazer caminhadas pelas trilhas na mata, interagir com animais da fazenda, respirar o ar puro das montanhas e despertar sem pressa, com o café da manhã do Restaurante Allegro servido à beira da piscina em horário estendido. Ou ainda relaxar nas Termas dei Leoni, onde as fontes de água mineral límpida exclusivas do resort abastecem piscinas aquecidas cobertas e hidromassagens. O complexo tem também saunas seca, úmida e inalatória, duchas e salas para banhos de imersão, além do SPA Termas dei Leoni.

A oferta de lazer do resort inclui ainda piscinas externas para adultos e crianças, quadras de diversos esportes, recreação, parede de escalada, arvorismo, academia, lago para pesca esportiva, pedalinho, brinquedoteca e muito mais. O Restaurante Fraterno, onde são servidos o almoço e o jantar, proporciona uma viagem pelos sabores brasileiros, italianos e mediterrâneos, enquanto que os bares do hotel são ideais para apreciar drinques e aperitivos.

Villa di Mantova Resort Hotel

R. Humberto Avancini, 133 – Águas de Lindóia/SP

Reservas: (19) 3824-8400 / (19) 99628-4749 (WhatsApp)

Mais informações em: villadimantova.com.br