Confira hospedagens imperdíveis para curtir o festival Inverno nas Montanhas em Monte Verde

Cartão de Visita|Do R7 27/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h36 )

Um dos destinos mais encantadores da Serra da Mantiqueira, Monte Verde, em Minas Gerais, promete uma temporada inesquecível de inverno com a realização do tradicional festival Inverno nas Montanhas, que ocorre de 28 de junho a 27 de julho. A programação começa em grande estilo com show gratuito de Lô Borges, no dia 28 de junho, às 20h, na avenida principal da vila — atração que marca a abertura oficial do evento.

Durante cinco finais de semana, turistas e moradores poderão curtir gratuitamente uma rica e diversa programação cultural que inclui espetáculos de dança, apresentações instrumentais e shows de bandas de estilos variados. As atrações ocorrerão aos sábados e domingos, sempre em um palco montado próximo à Praça do Carvalho, no coração do distrito.

Com expectativa de 300 mil visitantes ao longo do mês, o festival reforça o distrito como destino ideal para quem busca cultura, natureza e o charme do frio da Mantiqueira. Apelidada de “Suíça Mineira”, Monte Verde encanta com sua arquitetura de inspiração europeia, vegetação abundante e clima serrano. Em junho e julho, os termômetros oscilam entre 20 °C durante o dia e menos de 10 °C à noite, o que favorece passeios em meio à natureza, trilhas como a do Pinheiro Velho e do Pico do Selado, jantares românticos, lareiras acesas e bons vinhos à mesa.

Para desfrutar do melhor que a região oferece, duas pousadas se destacam pela hospitalidade e conforto:

- Pousada Pedras e Sonhos: localizada em meio às montanhas, oferece chalés com lareira, hidromassagem, varanda privativa, ar-condicionado quente e frio e vista panorâmica da Serra da Mantiqueira. O café da manhã é farto, com produtos regionais, e as acomodações são climatizadas para todas as estações. Apesar de mais afastado do centro, o acesso é por via pavimentada.

- Pousada Jardim da Mantiqueira: cercada por jardins floridos, a hospedagem combina charme e sustentabilidade. Alguns chalés possuem banheira de hidromassagem, ar-condicionado e lareira, todo contam com sistema de aquecimento. O estabelecimento oferece ainda carregador para carro elétrico. Localizada perto do centro comercial da vila, a pousada é de fácil acesso por via pavimentada.

Para mais informações e reservas, acesse: www.pedrasesonhos.com.br e www. pousadajardimdamantiqueira. com.br