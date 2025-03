Conheça Pedro Lara, promessa da nova cena musical que se prepara para lançar seu primeiro álbum O artista se prepara para um 2025 repleto de novidades, primeiro álbum e muitos shows Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h45 ) twitter



Intenso, louco e sonhador – é assim que se autodescreve Pedro Lara, um cantor e compositor independente que vem traçando, com autenticidade e dedicação, uma trajetória promissora. Com talento e personalidade, ele se firma como uma das apostas da nova geração da música brasileira e prepara o lançamento do primeiro álbum da carreira e agenda de shows para os próximos meses.

Recentemente, Pedro estreou "Visceral", seu mais novo single, já disponível em todas as plataformas digitais. A faixa é um mergulho emocional, com uma letra que transborda sentimento, reafirmando o estilo intenso do artista.

O contato do artista com a música começou cedo, em 2004, quando o fenômeno RBD despertou nele não só a paixão pelos palcos, mas também a vontade de criar. "Eu traduzia as músicas deles do espanhol pro português e criava trechos extras sem nem perceber que estava compondo", relembra. Essa criatividade se tornou um canal de expressão que ele nunca mais abandonou.

A estreia na música veio oficialmente em 2022 com os singles "Ligação" e "Bilhete", momentos que Pedro guarda com carinho por revelarem ao público um lado seu que poucos conheciam: o de cantor e compositor. "Ligação" marcou o início de tudo, surpreendendo a todos, e teve um impacto emocional que o incentivou a continuar.

O ano de 2023 foi um divisor de águas: ao lado da produtora e mentora Alexys Agosto, Pedro começou a estudar produção musical e encontrou sua voz e sua sonoridade. O primeiro trabalho em parceria dos dois foi o single "Intensamente", que mostrou o artista em sua versão mais pop – estética que ele diz amar e que promete explorar ainda mais. Essa colaboração deu origem ao futuro projeto: seu primeiro álbum. Para ele, o álbum não só marcou sua carreira, como também transformou sua vida.

Apaixonado por compor, Pedro está sempre escrevendo, encontrando inspiração em conversas do dia a dia e até em frases soltas de amigos e familiares. Seu processo criativo é orgânico, e ele aposta nessa espontaneidade para manter sua conexão com o público. "Meu bloco de notas é um verdadeiro rascunho, daqueles cheios de rabiscos, como quando a gente fica desenhando enquanto está no telefone", ele conta.

Encarar os desafios do início nunca foi um obstáculo intransponível para Pedro Lara – pelo contrário. Sagitariano, ele encara cada dificuldade como combustível para seguir adiante. "Desafio é comigo mesmo", afirma. Apesar dos altos e baixos, das incertezas e do cansaço que vez ou outra bate, Pedro mantém o foco e a paixão pelo que faz e pondera: “sonho é sonho”. Para ele, cada obstáculo enfrentado é parte de um processo que, mais do que profissional, tem sido profundamente pessoal e transformador. "Ainda estou lidando com os desafios do começo, mas estou me divertindo muito com tudo isso", completa, mostrando que o caminho, embora intenso, também é gratificante.

Atualmente, Pedro está focado nos lançamentos que compõem seu primeiro álbum, previsto para 2025. "“Tem sido um trabalho árduo, porque sou exigente e, meu Deus, a Alexys é ainda mais! Mas no fim do dia, esse é o meu controle de qualidade. Estou muito feliz com tudo isso. É lindo ver um trabalho como esse tomar forma, porque investi muito da minha alma ali. Tenho certeza de que as pessoas vão amar esse trabalho", declara.

Com autenticidade e entrega, Pedro Lara é um nome que merece ficar no radar. Trazendo uma história marcada pela coragem de seguir os próprios sonhos e pela dedicação à arte, é só o começo de uma carreira que chega para conquistar cada vez mais espaço na música nacional.