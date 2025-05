Conheça Pedro Markks, revelação da música e do cinema brasileiro com muitos projetos para 2025 O multiartista agenciado pela BASE.CO, se prepara uma nova fase na carreira musical, estreando seu projeto solo PIEDRO Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 19h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h04 ) twitter

O multiartista agenciado pela BASE.CO, se prepara uma nova fase na carreira musical, estreando seu projeto solo PIEDRO

O ator, cantor e modelo Pedro Markks é um nome para ficar de olho neste novo ano. Nascido em São Paulo, o multiartista vem se destacando como uma das novas promessas da nova geração da música e do cinema brasileiro. Para os próximos meses, ele se prepara para o lançamento de canções autorais, dando início à sua nova fase da carreira musical com o projeto solo PIEDRO. Além disso, faz sua estreia nas telonas brasileiras ao lado de outros grandes talentos do audiovisual nacional.

Com uma trajetória que começou na moda em 2015, Pedro logo expandiu seu talento para a atuação e para a música. Ex-vocalista de uma banda paulistana de punk rock e após dois anos longe do palco, o artista inicia a nova fase com o projeto solo PIEDRO, um dos seus principais focos para 2025. Com um estilo musical livre de rótulos, suas composições transitam entre o rock e outros gêneros, sempre guiadas pela autenticidade e pelos próprios sentimentos. “A minha música flui do jeito que ela quer, a gente só capta”, revela o artista.

Entre suas referências, admira a autenticidade de artistas como Charlie Brown Jr. e Billie Eilish, e acredita que sua maior inspiração hoje vem de seus próprios sentimentos. “De uma forma geral, tenho me sentido livre para criar, sem tanta seriedade à realidade", completa o artista sobre as inspirações.

Seu sonho profissional é claro: tocar e emocionar pessoas através da música, compartilhando momentos de emoção genuína com o público. Entre os momentos marcantes da carreira, Pedro destaca quando dividiu o palco com o cantor Jão no Prêmio Multishow 2022. “Estar com a galera da banda e equipe, todo aquele clima de bastidores me deu um gostinho de quero mais”, ele completa.

Ainda nos próximos meses, o multiartista comemora a nova era da carreira musical com canções autorais carregadas de sentimentos e vivências do artista. Pedro é agenciado pela BASE.CO, selo musical e produtora artística recém criada que proporciona uma estrutura ampla para o desenvolvimento de carreiras na música inspirada em grandes gravadoras, mas com a liberdade criativa e estética que marcam o mercado independente.

Sobre os próximos passos como cantor, ele afirma: “É um novo começo na música. Vou apresentar para vocês algumas versões de mim mesmo que poucos conhecem. Quero que em 2025 eu possa me conectar mais com pessoas, de forma genuína e viver oq é meu sem medo de errar”.

No audiovisual, ele se prepara para estrear nos cinemas em 2025, em um projeto que promete revelar novas camadas de sua versatilidade artística. Ainda sem poder dizer muito, ele integra o elenco de um grande filme que estreia em breve em todos os cinemas brasileiros.

Ainda sobre sua carreira na atuação, ele sonha em trabalhar com diretores renomados e dar vida a personagens desafiadores. “Estou realmente muito ansioso para minha estreia como ator nos telões do nosso país. Vai ser um momento muito marcante na minha carreira e estou curioso para ver a reação do público”, finaliza Pedro.

