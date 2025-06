Conheça Salto del Agrio, a cachoeira de fogo de Neuquén, na Patagônia Argentina Cachoeira milenar se destaca por suas cores vibrantes de origem vulcânica e significado cultural Mapuche Cartão de Visita|Do R7 18/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h37 ) twitter

Cachoeira milenar se destaca por suas cores vibrantes de origem vulcânica e significado cultural Mapuche

Diego Tobares

Por trás das paisagens amplamente conhecidas da Patagônia argentina, a província de Neuquén guarda uma joia ainda pouco explorada: a cachoeira Salto del Agrio. Encravada entre cânions de origem vulcânica e envolta por araucárias milenares, ela oferece um espetáculo natural que impressiona não apenas pela beleza, mas pela intensidade dos elementos que a compõem.

Situada a cerca de 18 quilômetros de Caviahue, vilarejo premiado em 2024 pela ONU Turismo como um dos mais belos do mundo, a queda d’água é alimentada pelo Rio Agrio, que nasce na Cordilheira dos Andes e percorre terrenos ricos em minerais antes de desaguar no Rio Neuquén.

Com cerca de 40 metros de altura, a Salto del Agrio se destaca pelo contraste entre o azul profundo ou o verde-esmeralda do poço em sua base e as paredes de rocha vulcânica que a cercam. A coloração avermelhada e dourada dessas rochas se deve à atividade contínua do vulcão Copahue, ainda ativo e visível ao fundo da paisagem, criando uma composição visual que lembra lava recém-expelida.

A luminosidade ao longo do dia transforma a aparência da cachoeira. Sob o sol da manhã ou da tarde, o cenário muda, revelando nuances diferentes e reforçando a sensação de que o local está em constante mutação. A natureza, ali, parece em permanente estado de performance

Cultos Indígenas

A crença tradicional Mapuche (povo indígena de regiões do Chile e da Argentina) glorifica a conexão entre os elementos naturais e os espíritos ancestrais. Para essa população, o rio, as rochas vulcânicas e a própria queda d’água são como manifestações de forças espirituais, que devem ser respeitadas e reverenciadas. Até os dias atuais, alguns grupos indígenas realizam celebrações no local, demonstrando sua enorme importância histórica e cultural.