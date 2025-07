CountryBeat grava seu primeiro DVD em grande estilo com participações de peso Filmagem aconteceu nesta quarta-feira (02) em Cambé (PR), com ingressos esgotados e participações de Ana Castela, Luan Pereira, MC... Cartão de Visita|Do R7 06/07/2025 - 00h15 (Atualizado em 06/07/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filmagem aconteceu nesta quarta-feira (02) em Cambé (PR), com ingressos esgotados e participações de Ana Castela, Luan Pereira, MC Daniel, Rionegro e Solimões, Guilherme e Benuto, e MC Tuto

Cartão de Visita - Entretenimento

Na noite da última quarta-feira (02/07), a dupla CountryBeat fez história ao gravar seu primeiro DVD de carreira, intitulado “Isso É CountryBeat”, em um evento grandioso realizado em Cambé (PR), cidade vizinha à Londrina. Com um palco gigantesco, ingressos esgotados, estrutura de ponta, efeitos visuais impressionantes e uma vibe futurista, a apresentação marcou um novo e ambicioso capítulo na trajetória do projeto que vem conquistando o Brasil ao unir elementos do sertanejo e batidas eletrônicas, com muita energia.

O show contou com participações especiais de grandes nomes da música atual, como Ana Castela, Luan Pereira, MC Daniel, MC Tuto, Guilherme & Benuto e Rionegro & Solimões, reforçando o alcance e a diversidade do som do CountryBeat. Ao todo, foram gravadas 20 faixas, sendo 18 autorais e algumas regravações de sucessos já conhecidos pelo público: “Os Rodeio Tá Chegando” “Pampa”, parceria com MC Daniel que viralizou nas redes sociais, e “Sonho Dela (Cowboy)”, o primeiro grande hit do duo.

Dentro do repertório, os anfitriões também surpreenderam ao incluir faixas com sonoridades do sertanejo clássico e de raiz, abrindo espaço para o novo projeto “Country Não É Só Beat”, que propõe revisitar grandes canções sertanejas e mostrar que o estilo vai muito além da fusão com o eletrônico e outros ritmos. A proposta é valorizar as origens do gênero, respeitando a essência da música sertaneja tradicional.

‌



A cenografia futurista, os efeitos pirotécnicos e as coreografias poderosas acompanhados por um ballet afiadíssimo transformaram o palco em um espetáculo visual. Tudo foi pensado para refletir a identidade vibrante e inovadora do CountryBeat, inclusive com os figurinos estilosos, criados sob medida para traduzir a energia do projeto em cada detalhe.

Logo nos primeiros minutos da apresentação, a emoção tomou conta de Leo Souzza, que não conteve as lágrimas ao subir no palco e ver a dimensão do projeto acontecendo diante de milhares de pessoas. “Na hora que eu pisei no palco e vi tudo aquilo, galera vibrando, as luzes, o tamanho da estrutura, eu simplesmente não aguentei. Chorei mesmo. Foi a realização de um sonho que a gente vem construindo com muito esforço. Eu senti que ali era o começo de algo muito maior do que a gente imaginava”, disse o artista, visivelmente emocionado.

Já Félix destacou o envolvimento direto da dupla em cada detalhe do projeto, do início ao fim. “A gente viveu cada etapa desse DVD de perto. Desde a escolha das músicas, conceito do palco, figurino, até os ensaios com o ballet... tudo teve nosso toque. Não foi só chegar e cantar, sabe? Foi construir mesmo. É um orgulho enorme olhar e ver que cada pedacinho disso tem 100% da nossa verdade”, afirmou.