Cyan Resort by Atlantica (SP) terá Páscoa dos Sonhos Programação diversificada do resort oferecerá diversão para família e grupos Cartão de Visita|Do R7 03/04/2025 - 20h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programação diversificada do resort oferecerá diversão para família e grupos

default

A programação do mês de abril no Cyan Resort by Atlantica, l ocalizado na cidade de Itupeva, foi preparada para proporcionar momentos inesquecíveis. Para celebrar a Páscoa, que este ano ocorrerá em 20 de abril, o empreendimento oferecerá atrações que combinam tradição e diversão.

Com o tema “Alice no Mundo do Chocolate”, uma das principais atividades será a Caça aos Ovos de Chocolate, onde os participantes terão a missão de encontrar os ovos escondidos pelo resort. Além disso, a Chegada dos Coelhos encantará crianças e adultos. Os hóspedes poderão aproveitar esse momento mágico para fazer fotos e criar mais uma memória afetiva.

Os amantes do chocolate poderão apreciar a Chococyan Party, uma festa repleta de doces, brinquedos infláveis e a alegria da equipe de recreação e do Tixa, mascote do resort. A programação de Páscoa contará ainda com atividades para todas as idades, incluindo o show "Magicamente para adultos e teens dia 18, teatro Matilda dia 19 e Alice dia 20 de abril, além de aulas de ritmos, aulas de alongamento, sessão educativa com a bióloga Raquel Bertolim, brincadeira "Torta na Cara" para os adolescentes e outras atrações surpresas. A área de 890 m² da piscina, jacuzzis, prainha com areia, espreguiçadeiras, bar molhado com cardápio de drinks e o Jardim Secreto completam as opções de lazer.

‌



Para o gerente geral do hotel, Francisco Henriques, essa programação diversificada reafirma o compromisso do Cyan Resort em oferecer experiências únicas. “Além do que preparamos, os hóspedes têm acesso a uma incrível área de lazer e espaços para entretenimento no entorno do resort ", declara.

Para o pacote de Páscoa duas crianças de até 12 anos são cortesia, desde que acomodadas no apartamento dos pais ou responsáveis. Para consultar os valores ou efetuar reservas basta acessar o site ou enviar e-mail para: reservas.cyan@.com.br ou www.letsatlantica.com.br/ hotel/cyan-resort.

‌



Serviço:

Cyan Resort by Atlantica

‌



Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, Rio Abaixo, Itupeva-SP

(11) 2136-5300 ou reservas.cyan@ ahi.com.br

www.letsatlantica.com.br/ hotel/cy