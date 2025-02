"Da Puberdade à Menopausa", estrelado por Angela Dippe, ganha nova temporada no Teatro das Artes Com um toque autobiográfico, monólogo escrito pela própria atriz mistura de stand-up comedy e palestra para falar sobre a montanha-... Cartão de Visita|Do R7 29/01/2025 - 18h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h07 ) twitter

Com um toque autobiográfico, monólogo escrito pela própria atriz mistura de stand-up comedy e palestra para falar sobre a montanha-russa de hormônios na vida de uma mulher

Depois de temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo em 2024, o solo de comédia Da Puberdade à Menopausa, escrito e protagonizado pela atriz e comediante gaúcha Angela Dippe, ganha mais uma temporada na capital paulista. O espetáculo fica em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, de 19 de fevereiro a 22 de abril, em diferentes dias e horários (ver abaixo).

Com tintas autobiográficas e muito humor, o espetáculo compara a trajetória da mulher a uma “montanha-russa de hormônios”, em comparação com a vida dos homens, que segue em “movimento retilíneo e uniforme, sem atrito e sem aceleração”, segundo a própria atriz.

O espetáculo é uma mistura de stand-up comedy e palestra, com Angela apresentando ao público as diversas fases da vida de uma mulher, da puberdade à menopausa. Ao longo de seu relato, ela desenvolve temas como relacionamentos amorosos, padrão de beleza, cultura do patriarcado, machismo, sexo na maturidade e etarismo.

A abordagem é pessoal, mas embasada em informações científicas e históricas que vão pontuando o texto, sempre com muita irreverência e quebrando temas que ainda hoje podem soar como tabus.

Atualmente com 61 anos, Angela garante que o texto se comunica com todas as faixas etárias. “Escrevi a peça em dez dias, mas reunindo ideias anotadas ao longo de anos. O título diz tudo, é da puberdade à menopausa. Todas as mulheres se identificam”, diz, reforçando que o público masculino também se diverte. “Homens se relacionam com mulheres, então as situações que aparecem na peça também dizem respeito a eles”, revela.

Sobre Angela Dippe

Atriz, comediante, bailarina e escritora, é gaúcha de São Borja. No teatro, já trabalhou com os diretores João Falcão, Cacá Rosset, Gabriel Villela e Mário Bortolotto, entre outros. Na televisão, é sempre lembrada pela personagem Penélope, do programa “Castelo Rá-Tim-Bum”, da TV Cultura, mas acumula participações em novelas e séries na TV aberta e no streaming

Histórico do espetáculo

Estreou em outubro de 2022 no Teatro Eva Herz. Em 2023, participou do Festival de Monólogos do Teatro Paiol, Festival Porto Verão Alegre em Porto Alegre e em Canoas, Rio Grande do Sul. No mesmo Estado, apresentou no Samambaia Center, em Torres. Fez temporada no Teatro Cândido Mendes / RJ, Teatro Adélia lorenzoni, em Lençóis Paulistas e Teatro Colinas, em São José dos Campos.

Sinopse

Serviço

Da Puberdade à Menopausa

Texto e interpretação: Angela Dippe

Temporada: 19 de fevereiro a 22 de abril

19 e 26/2, quartas-feiras, às 20h

19 e 26/3, quartas-feiras, às 20h

1, 8, 15 e 22/4, terças-feiras, às 20h

Teatro das Artes - Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3970 - loja 409 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-600

Ingressos: R$ 100

Vendas online em https://www.eventim.com.br/ artist/teatro-das-artes/

Bilheteria: às terças e quartas-feiras, das 13h às 22h; de quinta a sábado, das 13h às 20h; e aos domingos, das 13h às 22h.

Informações: (11) 3034-0075

Classificação: 12 anos

Duração: 75 minutos

Capacidade: 449 lugares

Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Instagram: @angeladippe