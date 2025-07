Dan Cândido e Matheus lançam "Para de Me Dar Moral" em parceria com Rayane & Rafaela Depois dos lançamentos em conjunto do Open Mé, Dan Cândido e Matheus voltam as atenções para o novo single “Para de Me Dar Moral”,... Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 21h17 ) twitter

Confira: https://smb.lnk.to/ OucaParadeMeDarMoral

Assista: https://youtu.be/54pZHtCOG0o? si=SPtQTBxje_g8_4ka

Depois dos lançamentos em conjunto do Open Mé, Dan Cândido e Matheus voltam as atenções para o novo single “Para de Me Dar Moral”, em parceria com Rayane & Rafaela. A música, que retrata uma conversa com o ex na tentativa de colocar um fim às recaídas, carrega o estilo da dupla: letras com temas que se relacionam com o público e elementos marcantes do sertanejo universitário.

“‘Para de Me Dar Moral’ é aquele sertanejo com pegada debochada, leve e gostoso de ouvir, que fala de uma história real de forma divertida. A gravação foi leve do começo ao fim, e a química com Rayane & Rafaela rolou logo de cara, foi uma troca verdadeira, com muita resenha e ideia boa nos bastidores. Esse lançamento é mais um passo firme que damos dentro do nosso estilo, mostrando personalidade e abrindo espaço pra novas conexões. Estamos vivendo um momento de muita criação, e cada faixa nova é uma forma de nos conectarmos ainda mais com quem nos ouve. Estamos construindo algo duradouro, e essa música é um marco nisso”, comentam Dan Cândido e Matheus.

‌



Rayane e Rafaela também comemoram a colaboração: “A parceria com Dan Cândido & Matheus foi daquelas que a gente guarda com carinho. A música tem tudo a ver com a gente, é forte, direta e tem aquele toque de deboche que o povo ama. ‘Para de Me Dar Moral’ fala sobre o fim de um relacionamento em que uma das partes ainda tenta manter contato, mas a outra já virou a página. Essa faixa representa um passo importante na construção do nosso repertório e na consolidação do nosso nome dentro do sertanejo universitário”.

Conhecidos no cenário sertanejo como compositores de hits gravados por nomes como Gusttavo Lima, Ana Castela, Henrique & Juliano e Luan Santana, Dan Cândido & Matheus iniciaram sua jornada com a Sony Music com o single “Grudou”. Desde então, vêm construindo uma carreira que combina autenticidade, repertório autoral e inovação.

‌



No Open Mé, a dupla dividiu vocais com Abel e Benício e Kelvin e Gustavo. Gravados em Goiânia, “DJs e as Violas (Eletronejo Remix)”, "DJs e as Violas (Eletronejo Ao Vivo)" e "Open Mé Ao Vivo em Goiânia - Vol. 1", mostram a força do Open Mé, movimento cultural que já envolve mais de 110 agremiações universitárias pelo Brasil. Através de sua label itinerante de festas, o selo promove experiências ao vivo que conectam diretamente com o público jovem e digital, sedento por música, lifestyle e inovação.

Sobre Dan Cândido e Matheus

‌



Apesar da forte conexão com a música desde a infância, Dan Cândido começou a se dedicar ao sertanejo em 2020, compondo canções individualmente e em parceria com outros artistas. Autor de grandes sucessos como “Canudinho”, “Comunicação Falhou”, “Amigo da Minha Saudade” e muitos outros, Dan se consolidou como um dos nomes em ascensão na cena autoral sertaneja.

Matheus, natural de Santa Catarina, iniciou sua trajetória como compositor em 2017, escrevendo para outras duplas - é dono de mais de 100 composições gravadas por diversos artistas, uma delas, “Nota de Repúdio”, sucesso na voz de Gusttavo Lima. Após uma breve pausa para investir em sua formação como advogado, mudou-se para São Paulo, onde formou sua primeira dupla ao lado do irmão mais velho, Samy. O projeto foi encerrado, mas abriu caminho para novos encontros.

Foi em Goiânia (GO), onde Dan havia se mudado no mesmo período, que os dois se conheceram. A sintonia musical foi imediata e deu origem à dupla Dan Cândido & Matheus.

Sobre Open Mé

Ao todo, o projeto conta com 31 faixas gravadas ao vivo, sendo 13 inéditas do sertanejo, 12 eletronejos e seis regravações de modas de viola adaptadas para as pistas, todas com vídeos oficiais.

As vozes das duplas Dan Cândido e Matheus, Abel e Benício e Kelvin e Gustavo dão identidade, energia e carisma a esse projeto, consolidando o Open Mé como uma das apostas mais promissoras do mercado sertanejo atual. Além do projeto coletivo, cada dupla também prepara álbuns solo com pelo menos oito faixas inéditas para lançamento ainda este ano.

O selo Open Mé, criado pela Golfão Produções, funciona como uma plataforma de lançamento contínuo de conteúdo sertanejo, mesclando tradição e inovação para manter o público sempre conectado. Com foco total no cenário universitário e no mercado sertanejo, o projeto se apresenta como um canal direto entre artistas, público e marcas, oferecendo alta relevância cultural, engajamento orgânico e potencial de viralização.