Daniel Avery anuncia o novo álbum e lança o single principal "Rapture In Blue" O aclamado produtor e compositor Daniel Avery anunciou hoje seu ambicioso sexto álbum de estúdio, Tremor Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h37 )

O aclamado produtor e compositor Daniel Avery anunciou hoje seu ambicioso sexto álbum de estúdio, Tremor. Reunindo todas as facetas de sua sonoridade, o disco é uma obra ousada e transportadora que transita por shoegaze eufórico, techno submerso, paisagens sonoras ambientais e êxtase industrial. Continua inconfundivelmente Avery, mas com uma evolução dramática. Lançado pelo seu novo selo, Domino, em 31 de outubro, Tremor chega acompanhado do single principal "Rapture In Blue", com os vocais etéreos da artista de Los Angeles Cecile Believe.

Em Tremor, Avery reuniu um elenco inspirador de colaboradores, incluindo Alison Mosshart (The Kills), Walter Schreifels (Quicksand / Rival Schools), bdrmm, Julie Dawson (NewDad), yeule, Ellie, Art School Girlfriend, yuné pinku e Cecile Believe. Cada artista deixa sua marca indelével, mas o verdadeiro poder do álbum reside no espírito coletivo que o permeia.

A primeira amostra desse espírito está em "Rapture In Blue", um breakbeat em câmera lenta que eleva os vocais de outro mundo de Cecile Believe à estratosfera, enquanto guitarras celestiais são fornecidas pela lenda do Ride e atual integrante do Oasis, Andy Bell. A faixa encapsula perfeitamente o poder cinematográfico de Tremor e a maestria de Avery em unir beleza ambiental a uma força avassaladora.

Uma jornada imersiva e profundamente texturizada, Tremor se desenrola como um sonho lúcido — uma criação expansiva e colaborativa. “Este é um coletivo vivo e pulsante,” diz Avery. “Desde as primeiras gravações, Tremor parecia um estúdio no céu, um espaço no tempo pelo qual todos poderíamos passar como artistas. É o espírito acolhedor do acid house, com as portas escancaradas para permitir a entrada de todas as influências da minha trajetória musical: o calor da distorção, a quietude dentro da intensidade, a beleza transcendental do ruído… Elas sempre estiveram na minha música, mas agora sinto que essas ideias estão sendo transmitidas em Technicolor. Este é um álbum para os ‘post-rave comedown kids’, os fãs de guitarra e qualquer pessoa que queira embarcar nessa jornada. Todos são bem-vindos.”

Tremor marca a estreia de Avery na Domino, uma das gravadoras independentes mais visionárias do mundo. O álbum foi mixado pelos visionários sonoros Alan Moulder (Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails) e David Wrench (FKA twigs, Frank Ocean), e masterizado por Heba Kadry — todos pilares vitais do coletivo criativo de Tremor.

Um novo show ao vivo também estreará junto com o álbum, culminando em uma apresentação no prestigioso espaço de arte Barbican, em Londres, no dia 8 de novembro.

A obra de Avery segue se expandindo para além das disciplinas: desde suas aclamadas reconstruções de DRONE:NODRONE do The Cure até sua atuação no supergrupo experimental Demise of Love, ao lado de Working Men’s Club e Ghost Culture. Tremor chega após seu último álbum de estúdio, Ultra Truth, amplamente aclamado por fãs e crítica.

Tracklist:

1. ⁠Neon Pulse

2. Rapture in Blue w/ Cecile Believe

3. Haze w/ Ellie

4. ⁠A Silent Shadow w/ bdrmm

5. New Life w/ yunè pinku

6. Greasy off the Racing Line w/ Alison Mosshart

7. Until the Moon Starts Shaking

8. ⁠The Ghost of Her Smile w/ Julie Dawson

9. Disturb Me w/ yeule

10. In Keeping (Soon We'll Be Dust) w/ Walter Schreifels

11. Tremor

12. ⁠A Memory Wrapped in Paper and Smoke

13. ⁠I Feel You w/ Art School Girlfriend