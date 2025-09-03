Daniel Avery revela novo single “Greasy Off The Racing Line” com Alison Mosshart do The Kills
O aclamado produtor e compositor Daniel Avery compartilha hoje “Greasy off the Racing Line”, o mais recente single de seu próximo sexto álbum de estúdio, Tremor (com lançamento em 31 de outubro via Domino). A faixa marca a colaboração de Avery com Alison Mosshart, do The Kills, uma parceria que resulta em um dos momentos mais vitais do disco.
Falando sobre a faixa, Avery explica: “De muitas maneiras, ‘Greasy off the Racing Line’ é a engrenagem central do álbum. Uma corrida noturna pelas estradas sombrias do disco. Eu sonhava em trabalhar com Alison Mosshart há anos — a primeira música do The Kills chegou no momento perfeito da minha vida, justamente quando eu começava a trilhar meu próprio caminho pela noite, com a voz de Alison literalmente sendo a trilha sonora de alguns dos meus primeiros e mais formativos passos dentro dos mundos mais empolgantes. Eu amo tudo o que ela fez, ela é tão autêntica quanto possível e é uma honra tê-la como parte deste coletivo de Tremor.”
“Greasy off the Racing Line” ocupa o coração de Tremor, o trabalho mais ambicioso e transportador de Avery até hoje. O álbum canaliza todas as facetas de seu som: shoegaze, techno, paisagens sonoras ambientais e êxtase industrial — ainda que permanecendo inconfundivelmente seu. Ao longo de seu arco cinematográfico, Avery recebe um elenco inspirador de colaboradores, incluindo Mosshart, Walter Schreifels (Quicksand / Rival Schools), bdrmm, Julie Dawson (NewDad), yeule, Ellie, Art School Girlfriend, yunè pinku e Cecile Believe.
Apresentado no início deste ano com o single de estreia “Rapture In Blue”, com participação da colaboradora de SOPHIE Cecile Believe e de Andy Bell, do Ride, Tremor é um projeto coletivo construído em espírito e conexão. “Este é um coletivo vivo e pulsante”, diz Avery. “Desde as primeiras gravações, Tremor parecia um estúdio no céu, um espaço-tempo pelo qual todos nós poderíamos passar como artistas.”
Marcando sua estreia pela Domino, o álbum foi mixado por Alan Moulder (Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails) e David Wrench (FKA twigs, Frank Ocean), e masterizado por Heba Kadry — cada um vital para o tecido criativo da obra. Com “Greasy off the Racing Line”, Avery oferece mais um vislumbre vívido do mundo imersivo de Tremor. Uma criação expansiva e colaborativa que desfaz gêneros e fronteiras, enraizada no espírito de coletividade. Sintonize, aumente o volume e abrace os tremores.
Tremor tracklist:
1. Neon Pulse
2. Rapture in Blue w/ Cecile Believe
3. Haze w/ Ellie
4. A Silent Shadow w/ bdrmm
5. New Life w/ yunè pinku
6. Greasy off the Racing Line w/ Alison Mosshart
7. Until the Moon Starts Shaking
8. The Ghost of Her Smile w/ Julie Dawson
9. Disturb Me w/ yeule
10. In Keeping (Soon We'll Be Dust) w/ Walter Schreifels
11. Tremor
12. A Memory Wrapped in Paper and Smoke
13. I Feel You w/ Art School Girlfriend
Daniel Avery online:
Daniel Avery online: