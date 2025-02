Daniela Mercury e Silva são confirmados no Nômade Festival 2025 O festival acontece nos dias 03 e 04 de maio no Parque Villa Lobos. Entre os nomes já anunciados, estão Ney Matogrosso, BaianaSystem... Cartão de Visita|Do R7 06/02/2025 - 16h46 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O festival acontece nos dias 03 e 04 de maio no Parque Villa Lobos. Entre os nomes já anunciados, estão Ney Matogrosso, BaianaSystem, Jota.Pê, Os Garotin, Rachel Reis, Yago Oproprio, Ebony e Helena Serena

O Nômade Festival, um dos maiores festivais de música do país, chega à sua 6ª edição nos dias 03 e 04 de maio, no Parque Villa Lobos, em São Paulo. E para os nômades de plantão, o evento anuncia Daniela Mercury e Silva no line-up de 2025.

Uma das artistas mais respeitadas e consagradas da música brasileira, Daniela Mercury faz sua estreia no festival. Conhecida como a Rainha do Axé Music, por seu pioneirismo no gênero e por torná-lo popular em todo país. Ao longo de sua carreira, a artista coleciona dezenas de centenas de prêmios, entre eles o Grammy Latino. Além da sua contribuição musical, Daniela também é reconhecida por seu engajamento em questões sociais e políticas. Defensora dos direitos LGBTQIA+, ela se posiciona ativamente em prol da comunidade e utiliza sua influência para promover a diversidade e combater a discriminação.

O cantor e compositor Silva se dedica intensamente a construir novos caminhos entre tempos e estéticas musicais diferentes, possui seis álbuns autorais, turnês nacionais e internacionais, releituras e parcerias com grandes nomes da música, que o levaram à indicação do Grammy Latino. Em sua primeira passagem pelo Nômade Festival, o artista apresenta o show do seu novo projeto “Encantado”, sexto disco autoral de sua carreira. No palco, o músico vai encantar o público com canções como: “Girassóis”, “Copo D`água”, “Amanhã de manhã” e “Eu Gosto de Você”.

‌



Além deles, o line-up terá Ney Matogrosso, BaianaSystem, Jota.Pê, Os Garotin, Rachel Reis, Yago Oproprio, Ebony e Helena Serena, ex-participante do The Voice Brasil, que traz como base as influências da MPB em seus trabalhos. Seguindo a tradição de suas últimas edições, o Nômade traz um enfoque na representatividade da música brasileira em suas mais diversas formas, indo do hip hop à MPB, passando pelo samba e pelo funk, com artistas das mais variadas regiões do país.

Com realização da Agência InHaus, o festival se reinventa a cada ano, fortalecendo a cena musical do país e abraçando diversas vertentes da música brasileira e outras expressões artísticas. Como nas edições anteriores, o evento não só promove a cultura, mas também fortalece os laços comunitários e oferece um espaço de expressão livre e inclusivo. As demais atrações do Nômade Festival devem ser anunciadas nos próximos meses.

‌



Os ingressos para a 6ª edição do evento podem ser adquiridos no site da Ticket360.

SERVIÇO

‌



Datas: 03 e 04 de maio

Horário: 12h às 22h

Classificação etária: 16 anos

Local: Parque Villa-Lobos

Informações: @nomadefestivalsp

Vendas: Ticket360 https://www.ticket360.com.br/ evento-composto/582/ingressos- para-festival-nomade