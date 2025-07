Danni Guerra lança “Bateria Infinita”, uma poderosa sátira sobre dependência da vida digital O cantor, compositor e produtor Danni Guerra apresenta seu novo single, “Bateria Infinita”, uma composição poderosa que satiriza a... Cartão de Visita|Do R7 11/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h57 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

O cantor, compositor e produtor Danni Guerra apresenta seu novo single, “Bateria Infinita”, uma composição poderosa que satiriza a mecanização e dependência da vida digital. Ao mesmo tempo ardente crítica social e reflexão existencial, a faixa lança luz sobre nosso vício por estar “sempre conectados” — quase como se houvesse uma bateria eterna que sustentasse a zumbificação coletiva da Era Virtual.

A produção musical, instrumental e vocal de "Bateria Infinita" é inteiramente assinada por Guerra. Gravado no Top Music Estúdio, com engenharia, mixagem e masterização de Dhanathom Gomes, o single já está disponível em todas as plataformas de streaming. O videoclipe, dirigido por Genialdo Costa, pode ser conferido no canal do artista no YouTube.

Em tom metafórico, a canção relaciona a “bateria infinita” à própria humanidade — uma busca eterna pela infinitude, uma essência que transcende o físico e se mantém no coração. Danni Guerra, com formação em teologia e doutorado em Ciências da Religião, explora sua visão artística sem rótulos, impregnando o som com melodias da alma e emoções guardadas no âmago do ser. Ele se declara um músico pop influenciado pela Black Music, Pop e Rock, e busca com este lançamento conectar-se aos ouvintes como obra de arte viva, sem precisar justificar sua existência, inspirando-se na frase de Rookmaaker: “ser e estar no mundo sem justificativa”.

Assista a “Bateria Infinita”: https://www. youtube.com/watch?v= rbr32WkJAus

Ouça agora: https://open.spotify. com/intl-pt/album/ 0fgNUjSIuNV4IW33MNucT4