Danny L Harle colabora com Pink Pantheress em novo single "Starlight" O músico, compositor e produtor radicado em Londres Danny L Harle dá início a uma nova era musical com o lançamento de "Starlight"

Escute aqui.

O músico, compositor e produtor radicado em Londres Danny L Harle dá início a uma nova era musical com o lançamento de “Starlight”. Uma colaboração com a ícone do alt-pop Pink Pantheress, o single mostra Harle em busca de uma melancolia eufórica através de sua paixão pelos madrigais elizabetanos, pelo Eurodance dos anos 90 e pelo trance dos anos 2000 — com um resultado arrebatador. Apesar de viver um período prolífico como produtor, compositor e remixer para alguns dos nomes mais brilhantes da cultura contemporânea — incluindo Caroline Polachek, Charli XCX, Dua Lipa, oklou e Shygirl — “Starlight” é o primeiro lançamento solo de Danny L Harle desde o aclamado álbum Harlecore, de 2021. É também seu primeiro lançamento pela nova gravadora XL Recordings, marcando um novo e ousado capítulo em uma carreira definida pela inovação sonora, maximalismo emocional e uma visão artística sem fronteiras.

Falando sobre o single, Danny L Harle comenta: “‘Starlight’ busca um tipo de melancolia eufórica — uma luz guia presente em toda a minha música. Ela é moldada pelo meu amor pelas tradições melancólicas da canção europeia, de compositores como Monteverdi e John Dowland, passando pelo Eurodance dos anos 90 e pelo trance edificante dos anos 2000 — artistas como Gigi D’Agostino e Alice Deejay. PinkPantheress é a colaboradora dos sonhos para esta canção; seu amor por melodias ornamentadas e letras hipnóticas se encaixa perfeitamente no meu universo sonoro.”

“Starlight” vinha sendo alvo de intensa expectativa por parte dos fãs desde que Harle a apresentou em seus shows e DJ sets este ano, incluindo o slot de encerramento no lendário Primavera Sound.

